Gerard Piqué se niega a dejar ir a Shakira, la mantiene en Instagram y sus fans le dicen: “La perdiste para siempre”

Existe evidencia que demuestra que Gerard Piqué y Shakira están separados. El catalán ya se ha dejado retratar en más de una ocasión junto a Clara Chía Martí, su nuevo amor.

Sin embargo, la historia que se cuenta en el Instagram de Piqué es otra. En las red social personal de Piqué la reina sigue siendo Shakira, éste aún no borra sus imágenes a su lado, por esta razón los fans han ido a dejarle fuertes mensajes y duras críticas al español.

Piqué compartió un video en el que le contaba al mundo que Shakira estaba estudiando filosofía, admirando así la inteligencia de quien para ese entonces aún era su pareja. Ahí los fans le han escrito: “Como dijo La Bichota, no te dejan por algo mejor, ni siquiera por algo más rico. @karolg“. Mientras que otros son más letales y le dicen: “Cucaracho , te amamos Shakira 💕”.

También hay quien le desea lo mejor, augurándole lo peor: “Ojalá no te arrepientas de abandonar a tu familia”.

Aquí el video:

En la siguiente imagen, Piqué también ha recibido duras palabras por parte de los fans: “Shakira una verdadera mujer, madre, mujer bonita y hermosa. Nadie puede estar a la altura de ella ❤️❤️❤️❤️ La perdiste para siempre”. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

La más dura y lamentable de todas, para muchos que le siguen es esta en donde le recuerdan a él, todo lo que dejó ir: “No le importo los hijos”, “Sin palabras esta foto… Qué dolor por los niños”, “Esta foto hace llorar😢 por los niños extrañaran estos momentos”, “Ya te llegará el karma”. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

