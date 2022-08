Juez de Texas rechaza la prohibición de porte de armas de fuego a jóvenes menores de 21 años

Un juez federal de Texas dictaminó que una ley que prohíbe a los jóvenes entre 18 y 20 años de edad portar armas de fuego es inconstitucional, afirmando que es inconsistente con la Segunda Enmienda y la historia de Estados Unidos.

La sentencia continua a un fallo de la Corte Suprema en el mes de junio que extendió en gran medida los derechos a los propietarios de armas para portarlas fuera de sus viviendas y aumentó el umbral que las autoridades deben cumplir al defender las restricciones de armas.

Mark Pittman, juez del Tribunal de Distrito dijo que la restricción de armas en el estado de Texas sobre “jóvenes de 18 a 20 años respetuosos de la ley” es opuesto con la Constitución porque la Segunda Enmienda en sí misma no establece una restricción de edad, y justamente los menores de edad formaban parte de las milicias estatales que existieron en los años formativos de la historia de Estados Unidos.

Este mismo argumento ha sido usado recientemente por otros jueces designados por el expresidente republicano Donald Trump para fallar en contra de los límites de la adquisición de armas para adolescentes mayores.

El caso sobre la legislación fue presentado por la coalición de Políticas de Armas de Fuego sin fines de lucro por los derechos de las armas, que presentaron diversos desafíos similares contras otros estados, entre ellos Pensilvania y California.

“Texas no puede señalar una sola ley de la Era de la Fundación que prohibiera a los jóvenes de 18 a 20 años portar un arma de fuego funcional para defensa propia, porque no solo no existía tal ley, sino que esas personas son una razón importante por la que tenemos una Declaración de Derechos en primer lugar”, declaró Cody J. Wisniewski, Abogado Principal de Litigio Constitucional de la coalición. “Y los jóvenes tienen tanto derecho a tener y portar armas en público como los adultos mayores de 21 años”.

El fallo del juez federal hizo referencia a la sentencia de junio de la Corte Suprema en New York State Rifle & Pistol Associatión v. Bruen, en el que el Tribunal anuló la ley de Nueva York que restringía el porte de armas ocultas fuera de los hogares.

El dictamen de Bruen abrió las legislaciones sobre regulación de armamento a desafíos más agresivos, ya que puso en peligro leyes que no tienen nada que ver con la regulación histórica de armas o las actitudes hacia las armas de fuego al momento de fundarse la nación.

Asimismo, en la decisión del juez Clarence Thomas cambió estándar por el cual se deben considerar tales leyes, afirmado que deben ser “consistentes con la tradición histórica de esta nación” y “con el texto y la comprensión histórica de la Segunda Enmienda”.

La legislación impugnada prohíbe que cualquier joven menor de 21 años porte un arma de fuego en público, pero el fallo del juez no prohibió que se aplicaran restricciones a menores de 18 años.

El estado de Texas tiene al menos 30 días para apelar antes de que la decisión entre en vigor.

El dictamen se produce luego de que hace tres meses un joven de 18 años abriera fuego con un rifle semiautomático en una escuela primaria en Uvalde, Texas, dejando a diecinueve niños y dos adultos sin vida. El pistolero identificado como Salvador Ramos comprara armas de fuego en su cumpleaños 18.

Este tiroteo reavivó el debate nacional sobre el control de armas y, a inicios de 2022, el Gobierno del presidente Joe Biden aprobó un proyecto de ley de seguridad de armas.

