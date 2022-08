Los republicanos “no pertenecen a Nueva York; váyanse a Florida” con Trump: polémicas declaraciones de gobernadora Hochul al cumplir un año en el cargo

Aunque dice promover la tolerancia y la diversidad, Kathy Hochul acaba de protagonizar una polémica nada democrática justo al cumplir su primer año en la gobernación de Nueva York, cargo al que llegó tras la renuncia de Andrew Cuomo y que espera mantener si es electa en noviembre.

La abogada Hochul, ex congresista que cumplirá 64 años de edad mañana sábado y que en el pasado se definió como “demócrata independiente”, está liderando las encuestas para los venideros comicios frente al retador republicano, el representante Lee Zeldin (NY-1).

Hochul, la primera mujer gobernadora en la historia de Nueva York, generó controversia la noche del lunes al decir que los opositores políticos como el candidato congresista Zeldin deberían abandonar el estado, durante un acto en la víspera de unos comicios especiales en Hudson Valley para el Capitolio (NY-19).

“Estamos luchando por la democracia. Estamos luchando para devolver el gobierno a la gente y fuera de las manos de los dictadores”, dijo Hochul en un evento el lunes en Kingston, segundos antes de actuar justamente como una autócrata.

Donald “Trump, Zeldin y (Marc) Molinaro: sólo súbanse a un autobús y váyanse a Florida, donde pertenecen. ¿OK? Salgan de aquí. Porque no representan nuestros valores”, proclamó Hochul, citada por New York Post.

“Guau @KathyHochul. Está perdiendo el sentido, señora. No aceptaré su petición psicópata de irme de Nueva York“, replió Zeldin en Twitter el lunes por la noche.

“¿En serio, @KathyHochul? ¿¡No soy neoyorquino!? Suenas exactamente como tu predecesor. Perdí a mi padre en este estado, crié a mis hijos aquí y he dado todos los días al servicio de mi comunidad. ¿Si no estamos de acuerdo con su gobierno corrupto no somos neoyorquinos? #Vergonzoso”, tuiteó Molinaro también el lunes en respuesta a los encendidos comentarios de la gobernadora.

Desde entonces han seguido las críticas, pero Hochul no ha reconsiderado sus polémicas declaraciones. Al día siguiente, el martes, el republicano Molinaro fue vencido por el candidato demócrata Pat Ryan. En 2018 Molinaro ya había perdido frente a Cuomo/Hochul por la gobernación.

Esta mañana Molinaro retomó las críticas a Hochul: “Decirle a la gente que no son bienvenidos en los hogares, comunidades, familias que ayudaron a construir es vergonzoso”.