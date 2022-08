Francisca le dice que no a las dulces tentaciones

Francisca le ha dicho que no a las tentaciones. La conductora y actriz dominicana publicó en su cuenta de Instagram un video en el que le ofrecen un delicioso trozo de pastel, y ella lo rechazó. Sin embargo, no dejó de disfrutar la posibilidad de comerse un rico snack.

La presentadora de ‘Despierta América’ prefirió comerse una barra de chocolate de ‘Yes you can’, repleta de proteínas. El texto que le escribió la dominicana a este video dice: “Como cuando llegan las tentaciones a la hora de la merienda… Así les respondo”, destacó la artista.

En este video la dominicana lució un sensacional vestido azul claro, que luego presumió con una serie de fotos en su cuenta de Instagram. El atuendo se ajusta en la parte de la cintura y deja al descubierto sus piernas. Además, lució tacones con transparencias.

En el texto con el que acompañó este mensaje dejó una enseñanza que obtuvo en días recientes y recibió lindos mensajes de sus seguidores.

“1, 2, 3 acción! Me pasaron algunas cosas en la mañana que quisieron arruinar mi día o me pudieron entrar en un ánimo negativo, lo reconocí, tomé el control y me repetí hasta que me convencí “nada están grande como parece, hoy es un bonito día” no es que no dejaron de pasarme cosas como arte de magia pero mi actitud ante lo que pasaba cambio, la mayoría me resbalaron, no me afectaron tanto, me permití fluir y al final haciendo cuentas he tenido un bonito día. ¡Tú decides! Tenlo presente.Es mi remedio para cuando me llegan esos días pesados que nos pasan a todos”, fue el mensaje que acompañó a las fotografías que ya tienen más de 14,500 me gustas en Instagram.

