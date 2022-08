Francisca entrena fuertemente y gana una competencia en el gimnasio

Francisca publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se está ejercitando. En el audiovisual se le ve muy enfocada haciendo las flexiones que formaron parte de un reto que cumplió y sobrepasó, lo cual celebró con un pequeño baile.

“Ganeeee!!! Le gane al más musculoso de la clase @marcoslopezfit. No me digan que es una competencia porque me activo, le doy con tó. @yaspersonaltrainer me conoce muy bien. Lo más fuerte que tenemos es nuestra mente usémosla a nuestro favor. Una vez que aprendes a controlarla, lo controlas todo. Eso si, no puedo mover los brazos pero gane. Terminábamos con 15 y le regalé dos más para que no se queje.El que gana es el que goza marcos, bye”, dijo la presentadora dominicana en el texto que acompaña este video que ya tiene más de 27,000 reproducciones y más de 360 comentarios de sus seguidores, quienes la han acompañado en el camino que ha atravesado para recuperar su peso ideal y para mantener ahora la figura a través de los ejercicios y la alimentación saludable.

Hace más de un año Francisca trajo al mundo a su primer hijo, Gennaro. La recuperación de su peso ideal tras el embarazo y el nacimiento del bebé fue registrado y compartido por ella en sus redes sociales y todos sus seguidores fueron parte del proceso que vivió la dominicana y de los cambios que ha tenido en su cuerpo.

Hace algunos días mostró cómo su cuerpo ha cambiado, al lucir la misma ropa con un año de diferencia y así reaccionó el público. “Tu bajada de peso se debió al esfuerzo, consistencia y sacrificios desde el día 1”, “Les tapaste la boca a todas esas personas que se expresaban mal de ti”, “Eres la YES YOU CAN más Entregada a Tus Metas, Sueños, etc., un Ejemplo a SEGUIR. Sin olvidar tus Constante Sacrificios, Perseverancia en tus Ejercicios”.

