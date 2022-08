Francisca le hace una consulta a sus seguidores sobre algo que piensa sería pecado

Francisca de ‘Despierta América’ compartió con sus seguidores de Instagram, que son más de 3,9, algo relacionado a su hijo Gennaro y su cabello. La presentadora y actriz dominicana indicó que hay personas que le han dicho que le corte el cabello a su pequeño y ella consultó la opinión de sus fanáticos en esa red social.

En las imágenes se ve a Gennaro, de un año de edad, y a su cabello rizado brillando bajo el sol. Francisca hasta considero que sería un ‘pecado’ cortar el cabello de su pequeño.

“Qué se lo corte… Es lo que me están diciendo muchos, por diferentes razones que están en los comentarios del último video que subí con él, razones que me ponen los ojos así. ¿Qué piensan por aquí?¿No creen que sería pecado cortar esos ricitos lindos?”, fue el mensaje que escribió Francisca para acompañar la galería de imágenes que han conseguido más de 37,000 me gustas en esa plataforma digital.

Estas son algunas de los comentarios que le dejaron a la presentadora dominicana a raíz de su publicación. Entre ellos, destacan algunas personalidades del entretenimiento.

Astrid Rivera: La gente es criticona y entrometía.

Alejandro Chabán: El más cool!!!! Sobrino déjeselo así.

Elyangelica González: Ese muchacho es demasiadísimamente guapo. Como sea que tenga el pelo, como quiera que este vestido. ¿Quién puede ver a un bebé con ojo crítico? Lo único que un bebé puede inspirar es ternura.

“Puedes cortárselos un poco, igual le volverán a crecer y aún más hermosos”, Dejaselo así es tu bebé y se ve bello Dios lo bendiga”, “Pecado es meterse en lo que no le importa … déjale su pelo así que está hermoso …”, “Bello con sus rizos y la decisión de corta el cabello es solo de ustedes sus papás” y “Esos ricitos son lo más hermosooo!”, le dijeron algunos de sus seguidores.

Sigue leyendo: Francisca le dice que no a las dulces tentaciones

Francisca demuestra que se sabe entera una canción de Bad Bunny y pone a todos a bailar

Francisca muestra su antes y después y deja a todos impactados con el cambio

Así es como Francisca le da alegría a su cuerpo