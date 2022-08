Jennifer Lopez es acusada de rechazar a un grupo de bailarines porque su signo era Virgo

Parece que Jennifer Lopez se toma muy en serio la astrología y no es fanática de trabajar con los Virgo, según ha asegurado en el podcast “Just Sayin” la estrella de “Glee”, Heather Morris.

Heather platicó sobre el supuesto proceso de audición que Jennifer aplica a los bailarines que la acompañarán a sus giras y afirmó que la Diva del Bronx una vez decidió preguntarles cuáles eran sus signos astrológicos y envió a casa a todos los Virgo.

“Ella entra en la habitación y dice: ‘Muchas gracias, han trabajado muy duro. A mano alzada, si hay algún Virgo en la habitación, ¿pueden levantar la mano?'”, relató.

J.Lo luego le habría susurrado algo a su asistente y les dijo a los bailarines que eran Virgo: “Muchas gracias por venir”, y reveló que “tuvieron que irse después de un día completo de audición para Jennifer Lopez”, contó Morris antes de analizar su propia experiencia en una sala de audiciones.

“La mayoría de las veces en una audición de baile, no te pagan, estás ahí desde las 10 a.m. y estás audicionando hasta las 6 p.m.”, y admitió que no estuvo presente en esa audición específica de Jennifer, pero dijo que escuchó la historia de otras personas respetables.

“Esto es un rumor, pero es cierto. Cuando una persona dice algo, podría ser cierto, pero cuando varias personas dicen algo… es como, ‘Oh, eso sucedió'”, compartió.

Se entiende que los artistas necesitan sentirse perfectamente cómodos con sus respectivos equipos de actuación, especialmente los que crean espectáculos musicales masivos como Jennifer Lopez. Sin embargo, este informe lleva la curiosidad a un nivel completamente nuevo y parece estar en el límite del extremo hasta cierto punto.

Sigue leyendo: