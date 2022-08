El emotivo discurso de Ben Affleck durante su romántica boda con Jennifer Lopez

En julio pasado, casi 20 años después de su primer compromiso, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas. Durante el fin de semana, la pareja selló el trato con una segunda boda.

Esta tuvo lugar en la finca de Affleck en Georgia, a la que asistieron sus familiares y amigos, incluidos Matt Damon, Kevin Smith y Jason Mewes. En un giro no tradicional, todos los invitados canalizaron a la novia vistiendo conjuntos de color crema y blanco.

El estimado planificador de bodas Colin Cowie supervisó la celebración de tres días, que supuestamente incluyó una cena de ensayo, una ceremonia celebrada en una carpa arbolada, una cena frente al mar y muchos fuegos artificiales.

Si bien los destellos de la boda de ensueño se han apoderado de internet, se informó que Ben se emocionó al dar un discurso a su nueva esposa, la Diva del Bronx, explicando que ese era el momento perfecto para que se casaran.

Y es que Affleck señaló que no caminaron por el altar hace 20 años porque necesitaban tener a sus respectivos hijos, según indicó una fuente a Us Weekly.

“Ben pronunció un apasionado discurso profesando su amor por Jennifer y sus hijos y dijo que los niños son la bendición y el regalo que sucedió porque no se casaron antes y eso es prueba de que todo sucede por una razón”, citó el medio.

Después de la ceremonia de julio, la pareja disfrutó de una romántica luna de miel en París, que se duplicó como vacaciones con su familia mixta: los gemelos de Lopez, a quienes comparte con el cantante Marc Anthony, y los hijos de Ben con Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel.

