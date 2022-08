A Eduin Caz le llueven las críticas por lo que le hizo a su esposa en pleno concierto

De una manera bastante particular Eduin Caz le cantó cumpleaños a su esposa Daisy Anahy durante un concierto de Grupo Firme, su banda. Rodeados de miles y miles de personas que asistieron a disfrutar del show de música regional mexicana, Caz y algunos de los integrantes de la agrupación, bañaron con diferentes bebidas a la mujer que estaba en primera fila disfrutando del espectáculo de la banda.

De manera inesperada, los cantantes salieron del escenario para mojar a Daisy Anahy con diferentes bebidas, mientras ella y las miles de personas no podían creer lo que estaba pasando. Al ritmo de ‘Las mañanitas’, Eduin Caz tras mojarla la abrazó, le deseó un feliz cumpleaños y la siguió bañando con bebidas frente a miles de personas.

El video de este momento se viralizó en las redes sociales y la gente no dudó en reaccionar ante esta situación. El cantante mexicano recibió muchas críticas por lo que le hizo a su esposa. Estos son algunos de los mensajes más destacados:

“El que es naco es naco”, “Que tal , mucho ordinario”, “De verdad que hay Niveles de Niveles”, “A mi en lo personal se me hace una gran falta de respeto es como burlarse de su propia esposa y dejarla en ridículo”, “Prefiero no se acuerde de mi cumpleaños!!!!”, “Qué falta de respeto me parece algo tan de mal gusto”, “¿Cómo pierden la cordura? Qué falta de educación”, “Fatal demostración de afecto”, “Vaya manera de ridiculizar a la persona que más “Amas”” y “Que humillante… ella se le ve la cara de que no le gustó mucho… pues tan bonita que iba arreglada” son algunas de las palabras que los usuarios de las redes sociales dedicaron a este episodio protagonizado por Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

“Dejare esto por aquí y me retiraré lentamente. Feliz cumpleaños adelantado @anahydpg espero disfrutaras tu festejo”, fue el mensaje con el que el cantante acompañó el video al publicarlo en su cuenta de Instagram.

Sigue leyendo: Eduin Caz se puso ‘modo Bichota’ mientras Karol G cantaba ‘Tusa’ en su concierto en Ciudad de México

Yailin, la esposa de Anuel, presume un nuevo retoque estético

Danna Paola asegura que se siente más sexy que nunca tras rumores sobre su peso

Cazzu está muy enamorada de Christian Nodal: “Él es hermoso por donde lo veas”