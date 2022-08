Yailin, la esposa de Anuel, presume un nuevo retoque estético

Yailin ‘la más viral’, la esposa de Anuel, dejó detalles de un nuevo retoque estético que se hizo. En su cuenta de Instagram, específicamente en sus historias, la cantante y bailarina dominicana compartió un video en el que sus voluptuosos y rojos labios son los protagonistas.

“Después de 2 años volví donde #chuchymagic a hacerme mi retoque de micropigmentación de labios”, señaló la cantante. La micropigmentación de labios consiste en un tratamiento que ayuda a definir y mejorar la apariencia de los labios. También aporta mayor volumen y hace que los labios se vean más jugosos o provocativos.

Este tratamiento que se hizo Yailin ‘la más viral’ se ha hecho popular desde los años 80 y 90 y actualmente también está muy en tendencia. Yailin acaba de aparecer en las redes sociales tras haber cerrado su Instagram por varios días. Hasta los momentos se desconoce el motivo que llevó a la dominicana a abandonar su cuenta en la que tiene más de 5,4 millones de seguidores.

Hace algunos días Chiquis Rivera sufrió un incidente tras realizarse un ‘lip blush’. A través de un video que la hija de la fallecida cantante mexicana publicó en sus redes sociales, contó que tras realizarse ese tratamiento estético y beber algunos tragos de alcohol los labios se le hincharon.

“El día de ayer me hice un lip blush básicamente te tatuan… me tatuaron los labios como con un tinte para que se vean un poquito más rojitos. Yo creo que porque tomé mucho el domingo, no me había dicho la muchacha que no puedo tomar, se me hizo la boca así de grande”, destacó Chiquis Rivera mostrando un video de cómo le había quedado los labios.

