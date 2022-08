Dicen que Eugenio Derbez se destrozó el hombro: Javier Ceriani por Chisme No Like

Javier Ceriani asegura que Eugenio Derbez se destrozó el hombro. “El tema es que el hombro tarda mucho en recuperarse”, dijo Ceriani en el canal de YouTube de Chisme No Like. El periodista argentino destacó que en efecto la salud del actor mexicano no se ha visto comprometida a raíz de este accidente, como bien informó Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez vía comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El portal de Mezcalent destaca que cuando Eugenio Derbez y Alessandra Rosalio se casaron hace diez años se juraron estar juntos en la salud y en la enfermedad y hoy más que nunca esta oración se ha puesto en práctica.



A través de un comunicado de prensa publicado en su cuenta de Instagram, la cantante dio a conocer que el comediante sufrió un fuerte accidente y, aunque no ofreció detalles al respecto, informó que las heridas que tiene deberán ser atendidas con una cirugía de emergencia. Por esta razón es que Javier Ceriani salió antes que cualquier otro periodista para desvelar qué parte del cuerpo de Derbez se vio afectada por el accidente.

“Él está bien; sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud. El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación”, escribió Alessandra.

Asimismo, la vocalista de Sentidos Opuestos reveló que deberá dejar solo a Eugenio por unos días debido a que tiene ciertos compromisos de trabajo que le dieron imposibles de cancelar, pero que si surge algo más con la salud del humorista, será ella quien lo informe.

