Francisca golpea a Raúl González con una cebolla y las risas estallan en ‘Despierta América’

Francisca y Raúl González protagonizaron un divertido “accidente” en ‘Despierta América’, el programa matutino de Univision en el que ambos son conductores. La presentadora dominicana estaba probando sus habilidades para hacer pitcheos, tal como lo mostró hace algunos días al ser la encargada del primer lanzamiento en un juego de Grandes Ligas entre los Marlins de Miami y los Dodgers de Los Ángeles.

Un miembro del equipo de producción le lanzó a Francisca la cebolla y ella en un movimiento la atajó y volvió a lanzarla hacia donde estaba Raúl Gónzalez, pensando que este atraparía la cebolla pero no fue así. “Yo estoy pensando que tú lo ibas a atrapar”, le decía Francisca a González al disculparse con González, quien estaba anonadado por lo que acababa de ocurrir.

“Yo no vi en el momento”, respondió Raúl González en medio de muchas risas, sentado junto a Francisca y con la compañía de Alan Tacher.

Antes de ese lanzamiento que finalizó de manera inesperada, Francisca muy bien mostró sus habilidades para lanzar la pelota tal como una pitcher de Grandes Ligas.

Hace algunos días Francisca mostró en su cuenta de Instagram que fue invitada, junto a su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro, a un encuentro de las Grandes Ligas en Miami. La dominicana lució una camisa de los Marlins de Miami con su nombre, tal como lo hicieron su hijo y su esposo.

“Hoy tuve el honor de ser invitada a hacer el “first pitch” en el juego de los @marlins VS @dodgers . ¡Gracias @mlb! No puedo explicar con palabras la felicidad de hacerlo enfrente de mi muchachito @gennarozampogna y mi esposo bello @franczampogna (quien por cierto no me perdona que haya puesto el #14 en su camisa)”, escribió para acompañar una serie de fotos publicadas en su cuenta de Instagram, desde el estadio de los Marlins en Florida.

