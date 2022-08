William Levy está mejor que nunca: el cubano celebró su cumpleaños 42 y dice que está ‘más madurito’

William Levy celebró su cumpleaños 42 y compartió con sus seguidores sus agradecimientos por todos los mensajes que recibió en este día tan especial a través de un video que revolucionó las redes sociales. El actor cubano se grabó dando el mensaje mientras sucia su barba y usaba una camisa azul, en lo que parece ser el patio de una casa.

“Hola mi gente, por aca para agradecerles todo el cariño que me han brindado en este día especial, cumpliendo 42 años… Igual me siento joven que es lo importante, me estoy poniendo más madurito, digámoslo así, pero nada agradecido con todos ustedes y todo el cariño que me brindaron, todos los mensajes que me han mandado de todas partes del mundo. De verdad que no tengo palabras para agradecerles, lo que siento… El gran cariño de ustedes me hace sentir especial”, fue parte de lo que dijo William levy en este video, en medio de risas, y que finaliza con un acercamiento a su rostro mientras que guiña uno de sus ojos.

“Happy Birthday to me gracias por sus mensajes”, fue el mensaje con el que acompañó el video publicado en su cuenta de Instagram, el cual ya tiene más de 393,000 me gustas y miles de mensajes de felicitaciones por su cumpleaños.

Entre los comentarios de felicitaciones que le dejaron a William Levy en esta publicación, destaca el de Carmen Villalobos, con quien compartió en la telenovela ‘Café con Aroma de Mujer’.

“Asereeeeeeeeeee feliz cumple !!! Lo mejor del mundo para ti! Abrazote gigante mi Willy”, fue el mensaje que le escribió la presentadora y actriz colombiana, quien actualmente goza de ser la conductora de ‘Top Chef VIP’ por Telemundo, después del éxito que le dejó ese papel antagónico en el que fue la esposa del cubano y de la producción llamada ‘Hasta que la plata nos separe’ .

