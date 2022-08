William Levy arrasa en Instagram con fotos presumiendo la boquita

William Levy alborotó las redes sociales al publicar un video en el que recopila varias fotos en las que hace diversas muecas y presume su boca, sacando la lengua. El actor cubano, que recientemente vivió el éxito de ‘Café con aroma de mujer’ y ahora está trabajando en una serie llamada ‘Montecristo’.

Esa publicación en la que el actor posa de diferentes maneras superó los 307,700 y los 10,000 comentarios. “Voy a publicar tu foto en la prensa”, fue el mensaje con el que el William Levy acompañó estas imágenes.

Estos son algunos de los comentarios que les dejaron sus fanáticos en este video: “¡Dios mío! Qué bellezaaa de hombre… Su sonrisa me da como 100 años de vida”, “Que bendición ve ti lleno de alegría y felicidades”, “Tú nos quieres matar @willevy ?? Madre mía con el Conde !!!”, “Dios mio otra noche sin dormir, después de esto quien duerme”, “Como se ponga es bello”, “Estoy terminando de ver a mi Sebastiao, el corazón llega y pierde los latidos. Levy, eres mi sueño” y “Qué bueno disfrutar de sus fotos antes de dormir! Dulces sueños @willevy es usted un amor”, le dijeron.

Recientemente William Levy subastó sus besos, por una buena causa. El actor cubano había decidido subastar tres de sus besos en la gala de Starlite de España con la finalidad de ayudar a fundaciones que apoyan a las personas en situaciones vulnerables.

Tres mujeres pagaron por el beso y se recaudaron más de 28,000 euros (cerca de $30,000 dólares), pero solo una lo pudo disfrutar pues las otras dos no se atrevieron a recibir el beso por ser mujeres casadas.

La mujer que sí aprovechó el beso fue Sandra García-Sanjuán, quien es la presidenta de la Fundación Starlite y co-anfitriona de la Gala Starlite Porcelanosa. Sobre el beso y Levy, dijo:

“Es un tipazo, es divertido, simpático, es un tío estupendo y además es un bellezón. No sabes la cantidad de gente que me ha escrito después del beso que me dice que me he convertido en la mujer más envidiada del mundo. Es una persona fantástica”.

