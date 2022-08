Se suicidó la actriz surcoreana Yoo Joo Eun a los 27 años y dejó una impactante carta

Una noticia desgarradora estalló en la industria del entretenimiento de Corea del Sur cuando se dio a conocer que la actriz Yoo Joo-eun falleció por suicidio el pasado lunes, 29 de agosto.

Este triste hecho fue compartido por los hermanos de Yoo a través de la cuenta personal de Instagram de la actriz, que desde entonces ha sido desactivada.

“El 29 de agosto de 2022, Joo-eun dejó este lugar y se fue a un lugar cómodo. Si tiene tiempo, salude a Joo-eun en su camino”, decía la publicación en la que también se compartió una nota escrita por Yoo Joo-eun en la que se disculpaba con su familia, insistiendo en que había pensando en esto durante mucho tiempo.

“Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo”, es como arranca la carta.

Esta exitosa artista de 27 años nacida en Corea del Sur protagonizó grandes producciones como ‘Big Forest’ y ‘Joseon Survival Period’, entre muchas otras más.

“He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más. No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral, y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal”, dejó escrito Yoo Joo-eun.

De acuerdo con Yoo, ya no quería continuar en la profesión que tanto soñó. “Tenía tantas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no fue fácil. No quiero hacer nada más. Eso fue tan desesperado. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer eso es una maldición”, agregó.

Y concluyó su carta escribiendo: “Gracias por comprenderme y abrazarme a mí, que estaba necesitada e impaciente. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún entenderás cómo me siento, ¿verdad? Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente con los maestros, estaba muy agradecida y los respetaba a todos. Muchas gracias por enseñarme tantas cosas de la vida. Mamá, papá, los amo. No lloren. Por favor”.