Convincente debut de Gonzalo Escobar y Ariel Behar en el US Open

La dupla sudamericana integrada por Gonzalo Escobar de Ecuador y Ariel Behar de Uruguay accede por primera vez a la segunda ronda del US Open.

La potencia del zurdo Escobar y la versatilidad de Behar marcaron el ritmo del juego desde el inicio del partido disputado este miércoles en la pista 14 del Centro Nacional de Tenis “Billie Jean King”, sede del abierto neoyorquino.

Los españoles Albert Ramos/Bernabé Zapata lograron mantener empatado el duelo hasta la mitad del primer parcial y en adelante nada pudieron hacer para descifrar el dominio de los sudamericanos.

El zurdo ecuatoriano Gonzalo Escobar. DINO GARCÍA

El primer empezó bastante movido e igualado, pero un quiebre en el séptimo juego impuso la diferencia en el primer parcial y ya en el segundo fue un paseo en el que los españoles fueron desbordados en todo momento por la solvencia de Escobar/Behar.

“Obviamente hay que tener memoria corta en el tenis, pero la sensación con la que me fui el año pasado fue muy amarga y frustrante y puedo decir que hoy nos hemos sacado esa espina con este triunfo en el US Open. Me siento increíble”, declaró Escobar, originario de la ciudad portuaria de Manta, Ecuador.

El crédito ecuatoriano se refiere a la derrota en la versión del US Open 2021 cuando cayeron en primera ronda ante la pareja conformada entre el paquistaní Aisam Qureshi y el británico Jonny O’Mara, por 6-3, 3-6 y 6-3.

“Nos ha costado muchísimo, así que antes de hablar de otras cosas y aspiraciones primero quisiera disfrutar esto que he estado esperando durante un año. Por lo demás, sacar las conclusiones sobre qué se hizo bien, qué se puede hacer mejor y tratar de construir sobre lo que hicimos hoy”, agregó Escobar.

Gonzalo Escobar es 47 del mundo en el ranking de dobles masculino, mientras que su compañero Ariel Behar 44.

Durante la actual temporada la dupla sudamericana alcanzó la tercera ronda en el Abierto de Australia, segunda ronda en el Abierto de Francia y tercera ronda en Wimbledon y ahora están en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.