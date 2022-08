Mujer ganó más de $550 mil dólares en la lotería y no le dijo a su esposo durante ocho años porque él es muy despilfarrador

Una mujer mantuvo nunca le dijo a su esposo durante ocho años que ella había ganado un gran premio de la lotería. La mujer platicó esta historia en la plataforma de Reddit.

La mujer dijo que optó por no revelar su buena fortuna a su cónyuge, ya que él tiene tendencia a derrochar dinero rápidamente, según se informó en el diario The Sun.

La ganadora obtuvo más de £480 mil libras esterlinas (unos $557,424 dólares) en la lotería en agosto de 2014, solo dos meses antes de casarse con su amor de la infancia, Mike.

Pero en lugar de estar encantada con su nueva riqueza, la mujer entró en pánico y temió que sus vidas se complicaran por la gran cantidad de dinero.

La jugadora se dio cuenta de que, como todavía estaba legalmente soltera, podía aceptar el premio sin necesidad de decírselo a nadie más.

Se las arregló con éxito para mantener sus ganancias en secreto de su esposo, amigos y familiares, y en su lugar decidió invertir su premio sabiamente.

Su publicación en Reddit decía: “Mi esposo tiende a gastar en cosas que no necesitamos y que no nos van a beneficiar a largo plazo, así que no quería que nuestro dinero se gastara rápidamente en cosas estúpidas como autos y ropa”.

“Abrí una nueva cuenta bancaria con una cooperativa de ahorro y crédito nacional y deposité el cheque. Comencé con un asesor financiero quien me guió a invertir en negocios locales y bienes raíces. Y eso es todo. Ha estado así desde entonces, simplemente creciendo”, añadió la astuta ganadora.

Los movimientos de dinero de la mujer fueron acertados, ya que su saldo bancario se disparó a £1 millón de libras ($1,161,300 dólares) gracias a una inteligente inversión en una compañía de energía.

Su esposo se terminó enterando del secreto ocho años después, cuando vio un mensaje de texto del asesor financiero de la mujer en el teléfono de ella. La jugadora dice que su marido se enojó por no haberle dicho nada durante tanto tiempo.

El esposo se fue a dormir unos días a la casa de un amigo, molesto por la situación, pero después de que pensó mejor las cosas, volvió.

La mujer dice que su pareja entendió en que él habría gastado el dinero en tonterías y le dijo que está feliz que ella lo guarde.

También te puede interesar:

– Una tienda de Florida recibirá $30 mil dólares de comisión solo por vender boleto de lotería que salió premiado

–Hombre de Ontario encuentra boleto de lotería que había olvidado en su auto y tenía un premio de más de $50 mil dólares

– Mujer de Virginia se lleva $100 mil dólares con raspadito, tenía una probabilidad entre más de 1 millón de ganárselos –Mujer de Kentucky ha jugado los mismos números en la lotería por años y por fin ganó $225 mil dólares

– Vacacionista compró un boleto de lotería mientras visitaba a unos amigos en Carolina del Sur y ganó $300 mil dólares

– Ganadora de $4 millones en la lotería pidió que en las noticias la llamen Kit Kat para evitar que la gente la reconozca y le pida dinero

– El hijo de una mujer le dijo que comprara un raspadito de lotería porque tenía un presentimiento, y ella termina ganando $300 mil dólares – Jugador de lotería pensó que había ganado premio de $200, pero en realidad se había sacado $110 mil dólares