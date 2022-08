Ivonne Montero finalmente volvió a abrazar a su hija Antonella

Ivonne Montero finalmente se reencontró con su hija Antonella después de haber estado durante más de tres meses en ‘La Casa de los Famosos’, reality show del que resultó ganadora tras tener más del 30% de los votos de los televidentes. Los $200,000 dólares del premio son de ella y el momento en el que recogió su dinero fue muy emotivo.

En una publicación en las redes sociales se les ve a ambas ya juntas y a Antonella usando la medalla del primer lugar que también le dieron a su madre. Además, tiene un oso de peluche en sus manos. La alegría en el rostro de ambas es evidente.

Mientras Montero estuvo dentro del reality show de Telemundo ella se sobrepuso a muchas situaciones y salió victoriosa finalmente a través de la votación del público que en las redes sociales se hizo sentir durante el transcurso de esta segunda temporada del programa.

Tras coronarse como la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 2’ Montero recibió palabras de apoyo por parte de Alicia Machado, la ex Miss Universo venezolana que fue la ganadora de la primera edición de este reality show. “La Virgen de Guadalupe nunca abandona a una madre guerrera y luchadora y hoy lo vuelve a demostrar contigo, como lo hizo conmigo”, fueron las palabras de la venezolana, quien estaba muy emocionada por el triunfo de la actriz mexicana.

A Montero le tocó apagar las luces de ‘La Casa de los Famosos’ pues fue la última habitante que quedó. Previo a ese momento expresó palabras de felicidad y agradecimiento:

“Gracias a cada rincón, cada espacio que me acogió, que me brindó compañía, que fue un eco para llegar a tanto público. Con todas las emociones. Gracias por lo vivido, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las sonrisas, por los éxitos, por la unión que tuvimos en algún momento todos los compañeros. gracias a mis compañeros porque de cada uno aprendí algo. Me siento muy orgullosa. Agradezco también a mis padres por haber hecho de mí la mujer que soy y a esa pequeñita por también hacerme la madre que soy, esa fuerza. ¡muchas gracias jefa querida por todo lo hermoso que nos brindaste!”.

Sigue leyendo: Toni Costa al salir de ‘La Casa de los Famosos’: “Poco a poco estoy asimilando todo”

Daniella Navarro: “Soy una mujer llena de imperfecciones pero no trato de fingir ser lo contrario”

¿Laura Bozzo podría estar sufriendo de trastorno de personalidad? Así lo analizan en ‘La Mesa Caliente’

Daniella Navarro y Nacho Casano, tercer finalista de ‘La Casa de los Famosos’, se reencuentran con flores y besos