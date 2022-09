Propietario de San Diego Padres confía en Fernando Tatis Jr.: “Creo en él más que nunca, es un hombre joven que cometió un error”

Foto: Harry How / Getty Images

Fernando Tatis Jr. fue y sigue siendo noticia en Estados Unidos porque San Diego Padres lo ató con un contrato estratosférico de $340 millones de dólares por los próximos 14 años, justo antes de iniciar la temporada 2021.

Ahora que se confirmó el positivo del pelotero a sustancias prohibidas, las criticas se han generalizado. Sin embargo, desde la organización no se arrepienten del contrato firmado.

“Fue un golpe muy duro para él, la organización y los fanáticos, pero gritar y romper cosas no van a ayudar en nada. En mi experiencia, cosas como estas te hace mejor y más fuerte”, declaró Peter Seidler, presidente del equipo, al periodista Bob Nightengale del USA Today.

De momento la confianza en el campocorto dominicano es total, es joven y tendrá oportunidad para demostrar todo su potencial.

“Estar molesto con un hombre de 23 años, no es la manera correcta de ver las cosas, él ha estado aquí con nosotros desde que tiene 17 años, ha crecido enfrente de nuestros ojos y yo sé que es un buen muchacho, tiene un buen corazón y se preocupa por las cosas”, añadió el también propietario.

“Fernando y yo cubrimos mucho territorio en nuestra conversación, no hubo barreras, verlo cara a cara y ver su expresión corporal, me dio la impresión de que era genuino, que estaba siendo real y auténtico a más no poder. Creo en él más que nunca, es un hombre joven que cometió un error, yo tengo 61 años y todavía cometo errores”, finalizó Seidler.

Se retrasa su operación

Han sido unos días lleno de fuertes emociones para el pelotero dominicano Fernando Tatis Jr. al ser suspendido 80 juegos por la MLB, tras dar positivo a sustancias prohibidas, y ahora por retrasarse la operación en su hombro debido a una enfermedad viral de nombre amigdalitis.

Este martes el torpedero de 23 años de edad tenía que pasar por el quirófano para ser sometido a una intervención quirúrgica en su hombro izquierdo, pero esta enfermedad viral que no es covid retrasó el proceso, informaron los San Diego Padres.

El nativo de San Pedro de Macoris arrastra esas molestias en el hombro desde 2021 y ha pasado varias veces por la lista de lesionados para aliviar el dolor. Por eso, decidió operarse mientras cumple la sanción de 80 juegos impuesta recientemente por MLB.

Tatis Jr. necesita cirugía para reparar el labrum de su hombro izquierdo para regresar en 2023 con hambre de querer recuperar el terreno perdido.

