Muere Charlbi Dean, actriz de ‘Black Lightning’, a los 32 años

La actriz y modelo Charlbi Dean, mejor conocida por interpretar a Syonide en la serie de superhéroes de DC ‘Black Lightning’ y actuar en la película ganadora de la Palma de Oro ‘Triangle of Sadness’, falleció de una enfermedad repentina e inesperada.

Fue un representante de la estrella sudafricana quien dio a conocer la lamentable noticia a Variety, aunque sin compartir más detalles sobre el padecimiento que le arrebató la vida a Charlbi a la edad de 32, en un hospital de la ciudad de Nueva York.

Su publicación final en Instagram, donde acumuló más de 210 mil seguidores, se compartió hace varios días y muestra a Charlbi en una serie de fotos de modelaje profesional. Ahí fue donde los tributos llegaron de inmediato en la sección de comentarios.

¿Quién era Charlbi Dean?

Charlbi Dean hizo su debut cinematográfico en la película ‘Spud’ de 2010, una comedia protagonizada por el músico Troye Sivan como un estudiante de primer año que asiste a un internado privado de élite en el contexto del inminente colapso del apartheid en Sudáfrica.

Según TMZ, Dean estaba comprometida con el modelo masculino Luke Volker.

Un gran avance en la carrera de Charlbi se produjo en 2022, con su interpretación de una modelo llamada Yaya en ‘Triangle of Sadness’, que se proyectará en el Festival de Cine de Toronto y en el Festival de Cine de Nueva York, y que es protagonizada por Harris Dickinson y Woody Harrelson.

Otros créditos cinematográficos de Dean incluyen ‘Blood in the Water’, ‘Don’t Sleep’, ‘An Interview with God’ y ‘Porthole’.

Durante su carrera como modelo, apareció en las ediciones sudafricanas de GQ en diciembre de 2008 y Elle en julio de 2010. View this post on Instagram A post shared by Charlbi Dean (@charlbi143)

