Agenda de Eventos: diversión para el fin de semana largo

Fiesta marítima al ritmo de Beyoncé

¡Queen Bey finalmente ha regresado con melodías nuevas en su disco Renaissance y eso requiere la mejor fiesta de baile! Circle Line, sede de los recorridos en barco más icónicos de Nueva York, tendrá una clase de baile de una sola noche para los fanáticos de Beyoncé, que tendrá lugar este jueves 1 de septiembre a las 7:30 pm. En honor al álbum y al mes del cumpleaños de Queen Carter, Circle Line está organizando esta fiesta que tendrá como marco a las impresionantes vistas de la ciudad. Los invitados aprenderán coreografías clásicas de videos musicales de la artista mientras navegan por el Hudson disfrutando de cócteles temáticos. La salida es desde el Pier 83 (West 42nd St). Boletos e información: https://circleline.com/sightseeing-cruises/events/queen-bey-dance-cruise.

Cortesía Circle Line

Opera gratuita en Bryant Park

La Ópera de la ciudad de Nueva York presentará una versión abreviada del clásico Lucia di Lammermoor de Donizetti, este viernes 2 de septiembre a las 7 pm, como parte de Bryant Park Picnic Performances presentado por Bank of America. Piensa en Romeo y Julieta pero ambientado en Escocia. La brillante partitura de Donizetti es el colmo del drama y el pináculo del estilo Bel Canto en esta versión abreviada, protagonizada por la soprano de renombre mundial Sarah Coburn, el tenor WooYoung Yoon y el legendario barítono bajo Mark Delavan. La entrada es por orden de llegada. Las actuaciones están diseñadas para disfrutarse de manera informal, no se requieren boletos, con amplios asientos disponibles y mantas de picnic gratuitas. Para obtener más información, visite bryantpark.org/picnics.

Cortesía

Chitãozinho y Xororó en el Radio City

Uno de los dúos musicales más aclamados de Brasil hará una parada histórica en el Radio City Music Hall, este sábado 3 de septiembre, como parte de su gira mundial denominada “Chitãozinho y Xororó: The 50 Year Anniversary Tour”. Descrito por ellos como un mega espectáculo retrospectivo, el concierto destacará el singular estilo musical de la pareja que se basa en la sertaneja, la música country de Brasil, el cual han pasado los últimos 50 años honrando. Los hermanos José Lima Sobrinho y Durval de Lima (sus verdaderos nombres) han vendido 40 millones de álbumes, grabado una extensa colección de éxitos y ganado una ardiente legión de fans, con temas como “Evidências”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo”, “Alô”, y “Pássaros”, uno de sus más recientes. A las 8:00 pm Entradas: www.ticketmaster.com

Cortesía

‘Bola de Nieve’ en el Teatro SEA

Latinx Performance Ensemble presenta al actor puertorriqueño Josean Ortiz en el unipersonal biográfico musical Bola de Nieve, basado en la vida del insigne músico cubano Ignacio Villa Fernández (mejor conocido como “Bola de Nieve”), el sábado 3 de septiembre de 2022 a las 8pm y el domingo 4 de septiembre a las 4pm, en el Teatro SEA (107 Suffolk St #202). Desde el 2013, el show se ha estado presentando con más de 100 funciones entre Puerto Rico, Nueva York, Nueva Jersey y Boston. Como parte del montaje se proyectan visuales del artista, testimonios de su familia y amigos, además de interpretaciones en vivo por el actor Josean Ortiz, al unísono con el cantante, mientras cuenta anécdotas de su vida. Más información y boletos en: https://www.eventbrite.com/

Cortesía SEA

Festival Electric Zoo

Los amantes de la música electrónica celebran el regreso del festival Electric Zoo, un evento icónico que reúne a miles de asistentes anualmente en Randall ‘s Island Park durante todo el fin de semana del Día del Trabajo, del 2 al 4 de septiembre. El principal festival de este género en Nueva York llevará a cabo su 13.ª edición con nuevos diseños de escenarios, instalaciones interactivas y la alineación de géneros más diversa hasta la fecha con Porter Robinson, A Hundred Drums, Jauz, Martin Garrix, Black Carl!,Cheat Codes, VNSSA, Netsky, Afrojack , Ac Slater, G Jones B2B Eprom y muchos más. Para entradas y más detalles, visite: https://electriczoo.com/

Cortesía/Ali Weber-Heavey

A cantar en South Street Seaport

Los eventos mensuales de música marina del South Street Seaport Museum continúan en septiembre. Sea Chanteys and Maritime Music, el canto de chantey original de Nueva York, ahora popularizado en TikTok, se llevará a cabo este domingo 4 de septiembre a las 2 p. m., en persona a bordo del velero Wavertree de 1885. Únase a una ronda de canciones compartidas con miembros de The New York Packet, ya que los cantantes de todos los niveles, así como los oyentes, son bienvenidos a dirigir o solicitar una canción, unirse a los coros o simplemente escuchar mientras se presentan los temas y baladas de trabajo marítimo tradicional. El evento es gratis. Para obtener más información e inscribirse, visite seaportmuseum.org/chanteysing.

Cortesía

Caycedo y De Rozas en el MoMA

El Museo de Arte Moderno estará presentando durante una semana las películas teatrales de Carolina Caycedo y David de Rozas, del 2 al 8 de septiembre. Presentado en conjunto con la exhibición actual Projects: Carolina Caycedo and David de Rozas, este ciclo de películas celebra a un par de artistas cuyo trabajo conjunto existe en solidaridad con los movimientos a la vanguardia de la lucha por la soberanía territorial y la construcción de la memoria cultural y ambiental. The Teachings of the Hands, la obra central de este programa, es un poderoso experimento en colaboración, que entreteje imágenes de archivo, recreaciones y artefactos arqueológicos. Para mas información, visite: moma.org

Cortesía MoMA

Labor Day weekend en Luna Park

Luna Park en Coney Island está invitando a los visitantes de la ciudad de Nueva York y más allá a pasar sus últimos momentos de verano en el parque de diversiones este fin de semana de Labor Day. Desde este viernes 2 hasta el viernes 9 de septiembre, el Luna Park ofrecerá una semana de diversión para celebrar el final de los meses calientes con fuegos artificiales gratuitos con vista al paseo marítimo, entre otros eventos especiales. Para obtener más información, visite https://lunaparknyc.com/plan/hours.