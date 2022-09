Bank of America lanza hipoteca sin pago inicial ni costos de cierre para apoyar a comunidades latinas y afroamericanas en compra de casa

Bank of America presentó una nueva solución de hipoteca sin pago inicial, ni costos de cierre, para quienes buscan comprar una casa por primera vez, la cual estará disponible en comunidades afroamericanas e hispanas-latinas, definidas por el Censo 2020 en Charlotte, Dallas, Detroit, Los Ángeles y Miami.

“Solución de Préstamo Comunitario Asequible” (CommunityAffordable Loan Solution™) tiene como objetivo ayudar a las personas y familias a que califiquen para obtener un préstamo asequible para acceder a la vivienda.

“Solución de Préstamo Comunitario Asequible” es un Programa de crédito con propósito especial, que utiliza pautas de crédito basadas en factores como pagos de alquiler oportunos, facturas de servicios públicos, de teléfono y de seguro de auto. No se requiere tener seguro hipotecario ni puntaje de crédito mínimo.

La calificación individual se basa en los ingresos y la ubicación de la vivienda. Antes de presentar la solicitud, los posibles compradores deben completar un curso de certificación para compradores de casa proporcionados por determinados asesores de vivienda aprobados por Bank of America y por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD).

La institución bancaria dijo a través de un comunicado, que esta opción se suma al compromiso actual de $15,000 millones del Programa para Comprar Casa Propia de Bank of America para ofrecer hipotecas asequibles, subsidios líderes en la industria y oportunidades educativas para ayudar a 60,000 personas y familias a comprar una casa asequible para 2025.

Bank of America señala que con esta iniciativa ya ha ayudado a más de 36,000 personas y familias a convertirse en dueños de casa, al proporcionar más de $9,500 millones en préstamos con pago inicial bajo y más de $350 millones en subsidios que no requieren reembolso de pago inicial ni de costos de cierre. Hasta la fecha, dos tercios de los préstamos y subsidios otorgados a través del Programa para Comprar Casa Propia han ayudado a clientes multiculturales a convertirse en dueños de casa.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, hoy en día existe una brecha de casi 30 puntos porcentuales entre los compradores de casas estadounidenses blancos y afroamericanos; para los compradores hispanos, la brecha es casi del 20%. Además, la competencia en el mercado inmobiliario ha dificultado aún más que los posibles compradores de casa logren convertirse en dueños de casa, especialmente las mínimas.

“Tener casa fortalece propiamente a nuestras comunidades y puede ayudar a las personas y familias a crear un patrimonio con el paso del tiempo”, dijo AJ Barkley, director de préstamos para la comunidad de Bank of America. “Nuestra hipoteca Community Affordable Loan Solution™ ayudará a que más familias afroamericanas e hispanas puedan alcanzar el sueño de comprar casa de manera sostenible, y es parte de nuestro compromiso más amplio con las comunidades a las que servimos”.

Bank of America recordó a los interesados que ofrece recursos educativos para ayudarlos en el proceso de la compra de una vivienda, que incluyen:

– La Edu-Serie en Línea para Comprar Casa por Primera Vez de Bank of America®, que son videos fáciles de entender con información disponible en inglés y en español sobre cómo comprar y financiar una vivienda.

– El contenido gratuito de educación financiera de MejoresHabitosFinancieros.com, que incluye videos sobre cómo administrar las finanzas y cómo preparar para comprar una nueva casa.

– El Centro de pago inicial de Bank of America, un sitio web para ayudar a los compradores de casa a encontrar programas estatales y locales de ayuda para el pago inicial y los costos de cierre en su área.

– El Centro de bienes raíces Bank of America, un sitio web para ayudar a los compradores de casa a calificar propiedades que podrían encontrar para los programas de subsidios de Bank of America y Community Affordable Loan Solution™.

Para obtener más información, comuníquese con Bank of America al 1-800-641-8362.

