Gatorade agrega cafeína a una línea de bebidas, casi tanta como dos latas de Red Bull

Gatorade está por lanzar una bebida con un alto contenido de cafeína. El nuevo producto llamado Fast Twitch está dirigido a los atletas que se preparan para sus entrenamientos.

La cafeína es un estimulante pre-entrenamiento comúnmente usado para proporcionar energía y ayudar a la resistencia.

La compañía dice que Fast Twitch está diseñado para dar a los atletas un impulso adicional antes de sus entrenamientos.

La nueva bebida no se verá en el pasillo de Gatorade

“Fast Twitch, podría describirse correctamente como un cruce entre una bebida energética y una bebida deportiva. Sin embargo, Gatorade posicionará a Fast Twitch dentro de la categoría de bebidas energéticas en los estantes de las tiendas y en marketing”, dijo Michael Del Pozzo, presidente y gerente general de Gatorade Performance Portfolio a Beverage Digest.

Una botella de Fast Twitch contiene la cafeína de dos latas de Red Bull

La nueva bebida de Gatorade viene en una botella de 12 onzas. Cada botella de Fast Twitch tiene 200 mg de cafeína. A modo de comparación, una lata de Red Bull Energy Drink de 8.4 onzas hay 80 mg de cafeína, por lo que en 12 onzas hay 114 mg de cafeína, casi la mitad de la que se encuentra en la bebida energética que Gatorade está por presentar.

Si bien tiene casi el doble de otras bebidas energéticas, Fast Twitch no tiene gas, no contiene azúcar y no tiene colorantes ni sabores artificiales. Está endulzado con sucralosa y contiene de cinco a 10 calorías por botella de 12 onzas.

Antes de que la bebida esté disponible en tiendas minoristas de Estados Unidos a principios de febrero de 2023, en la época del Super Bowl, los jugadores de la NFL beberán Fast Twitch durante la próxima temporada como parte de un acuerdo exclusivo con la liga.

Los sabores de Fast Twitch son Strawberry Watermelon, Glacier Freeze, Orange, Strawberry Lemonade, Cool Blue y Tropical Mango. La bebida tendrá un precio superior al de Gatorade.

La cafeína como estimulante

La Fuente de Nutrición de Harvard señala que se ha demostrado que la cafeína beneficia el rendimiento deportivo para el ejercicio de alta intensidad a corto plazo y las actividades basadas en la resistencia.

La cafeína aumenta la liberación de endorfinas, mejora la función neuromuscular, la vigilancia, el estado de alerta y reduce la percepción del esfuerzo durante el ejercicio.

En una taza de café hay alrededor de 95mg de cafeína. Se considera un consumo moderado de cafeína hasta 400 mg al día para adultos saludables y mujeres no embarazadas. Las dosis más altas pueden tener efectos negativos como ansiedad, inquietud, insomnio y aumento del ritmo cardíaco.

Para los atletas de alto rendimiento, el Comité Olímpico Internacional recomienda consumir de 3 a 6 mg de cafeína por kilogramo de peso corporal. Una sobredosis de cafeína a través del uso de suplementos puede llegar a ser letal.

Revisiones han indicado que después de una dosis de alrededor de 1 g, los síntomas tóxicos comienzan a manifestarse, una dosis de 2 g requiere hospitalización, mientras que dosis más altas (de 5 g o más) podrían ser letales.

Entre los síntomas graves de sobredosis de cafeína se incluyen: dificultad para respirar, vómitos, alucinaciones, confusión, dolor de pecho, latidos cardíacos irregulares o rápidos, movimientos musculares incontrolables y convulsiones.

