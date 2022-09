La pandemia redujo la esperanza de vida en Estados Unidos casi un año

La disminución de 77 años en 2020 a 76.1 años en 2021 sitúa la esperanza de vida en Estados Unidos en el nivel más bajo desde 1996, según el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La caída de casi un año en 2021, más una caída de casi dos años en 2020, fue la mayor caída consecutiva desde 1921 a 1923, dijo la agencia.

La pandemia de Covid-19, las sobredosis de drogas y los suicidios están impulsando el declive, según los CDC.

“COVID fue el factor principal. Otros factores han sido las lesiones no intencionales, y fueron impulsadas principalmente por aumentos no intencionales de sobredosis de drogas y también por otras causas de muerte, probablemente relacionadas con la pandemia, pero no directamente con el virus”, dijo Robert Anderson, jefe de estadísticas de mortalidad del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) de los CDC, que emitió el informe.

De cara al futuro, Anderson duda de que la esperanza de vida se recupere en 2022 y sospecha que podría haber un mayor descenso.

“Dependerá de lo que suceda este otoño e invierno, si veremos o no otra disminución en la esperanza de vida”, dijo. “Realmente no espero que 2022 sea peor que 2021, pero nunca se sabe con estas cosas. En 2023, es posible, si todo se resuelve, la esperanza de vida se recupera. Es difícil saber cuáles serán las consecuencias a largo plazo de COVID será”.

La mayor disminución en la esperanza de vida se produjo entre los indios americanos y los nativos de Alaska, con una reducción de 1.9 años hasta los 65.2 años en 2021, lo mismo que la esperanza de vida general de EE.UU. en 1944. Entre 2019 y 2021, estos grupos perdieron 6.6 años de esperanza de vida, según los investigadores fundar.

Entre los blancos, la disminución en 2021 fue de un año: de 77.4 en 2020 a 76.4. Entre los negros, la caída fue de casi un año, de 71.5 años a 70.8 en 2021. En ambos grupos, la esperanza de vida en 2021 fue la más baja desde 1995.

Después de una caída de cuatro años en la esperanza de vida de 2019 a 2020, los hispanos en los Estados Unidos tuvieron una disminución menor en 2021 (0.2 años) a 77.6 años. Entre los asiáticos, la esperanza de vida también cayó mucho menos de un año, a 83,5 años, que es la esperanza de vida más alta de cualquier grupo incluido en el informe.

