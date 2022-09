Un hombre de Tennessee gana $4 millones de dólares con un boleto de lotería con el que ya había perdido

Los jugadores de lotería normalmente compran sus boletos para ver si sus números coinciden con los que salen en el sorteo principal. Si esto no sucede, tiran el boleto a la basura y compran otro. Sin embargo, un hombre de Tennessee convirtió su boleto perdedor en una gran victoria al jugarlo en un sorteo que se le conoce como ‘de segunda oportunidad’.

Un hombre del oeste de Tennessee, cuyo nombre no fue revelado, ingresó recientemente su boleto de lotería –con el que ya había perdido– en un sorteo de lotería especial llamado Play It Again!, según un comunicado de la Lotería de Tennessee.

En este sorteo, los jugadores de todo el estado pueden ingresar un boleto instantáneo que no haya ganado para tener otra oportunidad de ganar un premio grande.

Al hacer esto, el jugador ganó en grande, llevándose un increíble premio de $4 millones de dólares. El afortunado ganador recibió una llamada de la presidenta y directora ejecutiva de la Lotería del estado, Rebecca Paul, quien le dio la feliz noticia.

“Seguro que me alegraste el día”, dijo el hombre, a lo que Paul se rió y respondió: “¡Creo que te he alegrado el año!”

De acuerdo con el portal iHeart, el hombre continuó diciendo: “He ingresado boletos en el sorteo (de segunda oportunidad) a lo largo de los años, y no puedo creer que realmente haya ganado”.

Según los funcionarios de la lotería, este jugador fue uno de los 11 jugadores que obtuvieron una victoria de segunda oportunidad en el sorteo, en donde se dieron premios que fueron desde $100 dólares a $4 millones.

