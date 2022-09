22 niños han muerto este verano en EE.UU. encerrados en autos bajo el calor; el último caso fue una bebé en Nueva Jersey

Una bebé de dos años se convirtió el martes en Nueva Jersey en la 22da muerte infantil este año dentro de un auto bajo el calor en EE.UU.

El fatal conteo lo lleva la organización KidsAndCars.org. Más de 940 niños murieron en autos calientes en todo el país de 1990 a 2020, según esa organización que trabaja para sensibilizar al público y presionar por la promulgación de leyes que prevengan esas tragedias.

“Éste es el tipo de tragedia que no discrimina. Tiene que ver con una falla en la memoria del cerebro, en muchos casos”, dijo a NBC News Sue Auriemma, experta de esa organización “Desafortunadamente, el peor error que puede cometer un padre es pensar que esto no les puede pasar a ellos”.

NJ mom collapses to ground 'screaming in anguish' after toddler died in hot car https://t.co/FCbcZokzNk pic.twitter.com/t2z6uK22cc — New York Post (@nypost) September 1, 2022

En la última tragedia de este tipo, una niña de dos años fue encontrada muerta dentro de un automóvil en el camino de entrada de una casa el martes en Franklin Township (Nueva Jersey).

La menor pudo haber estado allí durante más de siete horas en un día de verano especialmente cálido, según fuentes y vecinos. La temperatura en el cercano aeropuerto Somerset el martes a las 2 p.m., justo antes de que se encontrara a la niña muerta, era de 90 grados F (32C), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La pequeña fue encontrada en un asiento de bebé en la parte trasera de un Honda Civic gris poco después de las 2:20 p.m. del martes, dijeron las autoridades. Un portavoz de la Oficina del Fiscal del condado Somerset comentó que los detectives todavía estaban tratando de establecer un cronograma para determinar cuánto tiempo permaneció la bebé en el vehículo.

No está claro cómo o por qué la bebé fue dejada en el asiento del automóvil en algún momento del martes por la mañana. No fue hasta la tarde que alguien se dio cuenta y llamó al 911.

Un helicóptero de ABC News grabó a la madre no identificada en el suelo siendo consolada por la policía frente a su casa en Franklin Township, después de que un vecino la escuchó “gritar de dolor y angustia” al descubrir lo que había sucedido.

La madre estaba tan alterada que finalmente se la llevaron en una ambulancia. Los padres no sabían que habían dejado a su hija pequeña en el auto caliente hasta que la policía llamó a su puerta, dijeron vecinos a NBC News.

La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la temperatura interna de un automóvil, independientemente de si las ventanas están cerradas o abiertas, puede subir hasta 40 grados F (4.5C) en una hora, incluso si afuera el termómetro marca unos 70F (21C). La mayor parte del aumento de temperatura ocurre dentro de los primeros 15-30 minutos, y ninguna cantidad de sombra es suficiente para proteger a los niños de estos peligros, destacó FDNY.

En julio de 2019 unos gemelos hispanos de un año de edad murieron en El Bronx (NYC) luego de que su padre los olvidara en el auto al ir a trabajar. El hombre, Juan Rodríguez, se declaró culpable, pero quedó en libertad condicional al considerarse que era víctima de estrés post traumático por ser veterano de la guerra de Irak.

El Dr. Erick Eiting, de Mt. Sinai Beth Israel, recordó que el calor extremo no tarda mucho en crear condiciones potencialmente mortales para quien se quede dentro de un vehículo.