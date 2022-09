Escobar/Behar a costa de Krajicek/Dodig en tercera ronda del US Open

El Partido de altísimo nivel se dilucidó en dos horas con 25 minutos en la cancha No.12 del complejo “Billie Jean King”, donde se desarrolla el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Gonzalo Escobar celebra un punto durante el partido de segunda ronda en el US Open. DINO GARCÍA

“Es la primera vez que revertimos un resultado en un torneo de Grand Slam. Perdimos el primer set, pero nunca bajamos los brazos y aunque siempre hay una primera vez en todo, este triunfo nos motiva para seguir avanzando”, dijo Escobar en entrevista concedida aún al borde de la pista.

“Tomamos todos los partidos como una batalla final, hoy pudimos haber sido eliminados, pero nos sobrepusimos y Ariel y yo estamos confiados que podemos seguir en el US Open”, agregó el zurdo ecuatoriano.

“Cuando juegas en un Grand Slam no tienes que pensar en el ranking de tus adversarios ni que tengan más torneos ganados. Tienes que enfocarte en hacer tu juego y hacer lo mejor”, comentó Escobar a propósito de los rivales que encararon este viernes. Austin Krajicek es No. 32 e Ivan Dodig No. 32 17 del ranking ATP de dobles masculino.

El doble Krajicek/Dodig posee una dilatada trayectoria en los torneos de Grand Slam en los que han llegado a las instancias finales. Solo este año vale anotar, jugaron la final del Abierto de Francia donde cayeron ante la pareja conformada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el holandés Jean-Julien Rojer.

Esa filosofía se impuso en el partido. Escobar y Behar no se amilanaron ante el mejor pedigree de sus adversarios y menos al perder el primer set por 6-1. Más más fue el acicate para que sacaran su mejor versión y extender el duelo al ´tiebreak´ donde prevalecieron por vehemencia y contundencia.

Fue un duelo apretado que pudo decidirse en el segundo set a favor Krajicek/Dodig, y viniendo siempre de abajo, pudieron nivelar y alcanzar la ventaja mínima necesaria. Empatado el partido, el tercer parcial también se jugó siempre defendiendo el servicio. Escobar/Behar nuevamente estuvieron en desventaja y recuperaron el quiebre para igualar y forzar nuevamente a la muerte súbita del ´tiebreak´, donde esta vez si estuvieron más firmes, especialmente Escobar en el servicio.

Un partido memorable del doble sudamericano que, con esta tercera ronda en el US Open, suma otras dos en igual instancia: Tercera ronda en el Abierto de Australia y en Wimbledon, mientras que en el Abierto de Francia sólo accedieron a segunda ronda este año.