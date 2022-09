Madre bota de la casa a su hija porque no quiere compartir premio de lotería con ella y con la iglesia; usuarios de Reddit tildan de “hipócrita” a progenitora

Una madre ha recibido el repudio de la comunidad cibérnetica en Reddit luego de que trascendiera que botó a su hija de la casa por no compartir el premio de la lotería con ella.

La usuaria “Firstluckever” reveló en el foro “Am I The A**hole” que su vida ha cambiado radicalmente desde que ganó la lotería con un boleto de raspadito.

Según relató la cibernauta de 23 años, había estado viviendo con su madre mientras trabajaba en una tienda de conveniencia. La mayoría del tiempo ayudaba en las labores del hogar junto a sus tres hermanos menores. Además, de acuerdo con su versión, la mayoría de los ingresos que generaba en la tienda, se lo daba a sus padres para cubrir los gastos de renta y comida.

La joven se quedaba con unos $50 dólares a la semana para ella, mientras guardaba $100 al mes.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar cuando con el tiquete que compró se ganó un premio bajo el que semanalmente obtiene una suma de dinero por un periodo de 20 años.

“Es más cada semana de lo que llevaba a casa en dos meses”, indicó.

A pesar de no ser la persona que compró el boleto, la madre se cree propietaria del dinero, y le exigió que donara parte a la iglesia.

“Es una generosidad celestial y yo debería dar un diezmo y ofrecerlo a la iglesia”, habría expresado la madre. Cuando la ganadora se negó a hacer la donación, la madre le pidió que se mudara, por lo que se fue a un hotel.

Adicional, la progenitora pretendía que su hija le diera dinero para poder retirarse antes.

“Mi mamá está diciendo que se quiere retirar y que estoy siendo egoísta. Yo creo que no lo soy. ¿AITA?”, cuestionó la usuarios.

Además, la madre le dijo a toda la familia sobre el premio y muchos están pidiéndole dinero.

La muchacha decidió crear cuentas de fondos para la educación de dos de sus hermanos y separó $5,000 para el otro para cuando se case. Adicional, compró una apartamento de una habitación para ella.

Decenas de miembros de Reddit se alinearon del lado de la chica y tildaron a la madre de hipócrita y de parásito.

En un mensaje con cientos de miles de votos a favor, un usuario dijo: “Lo que has hecho por tus hermanos es perfecto. Haberte mudado es perfecto. Hazte cargo de las cosas que necesitas y de las que quieres. La hipocresía de tu madre no es tu problema o responsabilidad“. Otros le recomendaron a la ganadora no revelar su dirección residencial a ningún pariente para evitar un mayor acoso.

