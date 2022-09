Alfredo Adame habla sobre su colaboración en Onlyfans: “Tengo un cuerpo que ya quisiera un chavo de 25”

El actor Alfredo Adame nuevamente causa revuelo con sus declaraciones, pues en esta ocasión parece ser que ya se ha olvidado querer seguir siendo DJ, y es que habló de OnlyFans donde se espera que dentro de poco pudiera abrir una cuenta y ofrezca contenido pago a todo aquel que desee suscribirse.

Al igual que muchas otras personalidades del mundo del entretenimiento, el mexicano tomó la determinación de buscar otras opciones que le generen ingresos económicos, y es que mencionó que también aprovechará la ocasión para subir contenido en compañía de una amiga cercana.

Sin duda termina siendo un cambio radical que va desde la pasión por las mezclas en la música y el mostrar su cuerpo casi como Dios lo trajo al mundo con 64 años, porque al parecer eso no termina siendo un complejo para compartir contenido exclusivo de los que pocos no tendrán acceso a menos que cancelen la tarifa indicada.

A través de una transmisión en vivo realizado en Facebook por el perfil de ‘El Gráfico’ explicó que una persona cercana a él quiere contar con una cuenta en la plataforma donde la mayoría de los usuarios suben contenido exclusivo para adultos.

Por ello, el también aviador explicó que su amiga requiere de su colaboración para hacer que muchas más personas se sientan interesados en suscribirse, todo partiría de la curiosidad de observarlos a ambos posando juntos al tiempo que están desnudos pero cubriendo ciertas partes de sus cuerpos.

“Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: ‘Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo’, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos, la entrada a OnlyFans”, añadió.

Alfredo explicó que realmente se siente contento por querer prestarle su ayuda a una conocida. Sin embargo, dijo que por el momento no cree que llegue a crear su propio perfil, aunque, no lo descarta completamente.

“A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera (…) ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25″, agregó durante la transmisión.

