Gustavo Adolfo Infante: “Alfredo Adame y Sergio Mayer son unos envidiosos y fracasados”

Gustavo Adolfo Infante celebra 5 años de su programa “De Primera Mano” (Imagen), donde explica que las acusacuiones que han hecho Alfredo Adame y Sergio Mayer por abuso y acoso sexual del conductor a algunas mujeres son infundadas, pues el periodista asegura que ya demostró que no existe ninguna denuncia en su contra.

“Ya demostré que no hay una sola carpeta de averiguación abierta en mi contra y que se siga publicando me parece bien lamentable; es una campaña pagada en mi contra”.

“La gente envidiosa, la gente que no tiene nada qué hacer, la gente que no trabaja dice ese tipo de estupideces porque son envidiosos, que se pongan a trabajar”.

“Nada más que a Adame no lo quieren en ningún lugar, no lo quieren en las televisoras y a Mayer tampoco. Mayer ha fracasado en todo y Adame también, es la última vez que hablo de estos cuates”.

El presentador comparte por qué no aceptó el reto del ex Garibaldi de renunciar a su programa “De Primera Mano”.

“Mayer dice que soy un cobarde porque él me retó a que yo renunciara y él renunciaba. A él le quedaban dos semanas y como le dije ‘yo creo que yo tengo un futuro en esta empresa, tú estás quemado como político, como productor, como actor, como bailarín, como cantante’; ha fracasado en todo”.

Además, Gustavo Adolfo señala que no tiene nada personal en contra de Laura Bozzo.

“Yo tengo la opinión de Laura Bozzo y la puedo cambiar. Hoy me puedes caer bien tú y mañana me puedes caer mal, entonces cuando trabajas en la televisión y haces tantas horas de televisión todos los días, puedes cambiar tu opinión y no pasa nada”.

“A lo mejor regresa Laura Bozzo a Imagen, no lo sé, y también la critiqué dije ¡qué no regrese!, pero no soy el dueño de la empresa”.

