Yailin, la esposa de Anuel, muestra su pequeña cinturita en un ajustado atuendo negro

Yailin, la esposa de Anuel, presumió de su curvilínea figura en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5,5 millones de seguidores. La artista conocida como ‘La Más Viral’ lució un ajustado traje de short y escote, acompañado de unas largas botas por encima de las rodillas.

“Si tú no das nota, no puedes dar Para 🦴🦴💋”, fue el mensaje con el que Yailin acompañó estas fotografías que ya tienen más de 508,000 me gustas.

Con este outfit Yailin asistió al concierto de Rosalía en República Dominicana. En las redes sociales quedó captado el momento en el que la artista estaba en el concierto, desde la parte de atrás del escenario, disfrutando del concierto, en compañía de sus guardaespaldas, los cuales presumió. Anuel no estuvo acompañándola en este evento musical.

En sus historias de Instagram Yailin compartió imágenes de lo que fue el concierto de Rosalía, quien contó con la presencia de Tokischa como artista invitada. Luego de estas fotos, Yailin compartió una junto a su perro Kiiro, quien ya tiene una cuenta de Instagram activa con más de 72,300 seguidores.

En la cuenta del perro se han compartido solo dos fotografías, las cuales superan los 20,000 y los 44,000 me gustas. “Vive mejor que yo”, “Quisiera ser kiiro”, “Kirito dios te bendiga Bebito lindo”, “El consentido de los virales”, “Ese perro vive mejor que yo” y “Hermoso como la madre”, son algunos de los mensajes que han dejado en las publicaciones del perro de Yailin, el cual le regaló Anuel por su cumpleaños y que costó $11,000 dólares.

El precio del perro fue revelado por la misma Yailin en una historia que compartió en su cuenta de Instagram. “Gracias mi Dios por otro año más de vida y feliz con mi persona favorita”, celebró Yailin con una foto junto a su esposo en su cuenta de Instagram en el día de su cumpleaños.

