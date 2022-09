Maluma enciende Instagram con un sensual baile sin camisa después de su operación en la rodilla

El cantante Maluma hace tres días reveló en su cuenta personal de Instagram que sería operado en la rodilla, así lo dejó saber con una imagen que compartió donde se le ve que está acostado antes de ser ingresado al quirófano en Medellín, Colombia.

Posteriormente recibió más de 17,000 comentarios donde le enviaron la mejor de las energías ante el proceso quirúrgico al que tuvo que ser sometido de manera repentina, hecho que sin duda preocupó a sus más de 62,8 millones de seguidores con los que cuenta en la aplicación de la camarita.

El pasado domingo explicó que es un “cojo pero con flow”, pues compartió en sus redes un video donde sale bailando sin camisa y con un short blanco, al tiempo que lleva puesta una gasa en su rodilla izquierda y el resto de la pierna cubierta.

De esta manera tan particular el colombiano se encargó de dejar claro al ritmo de ‘Nos comemos vivos’ que ya se encuentra en proceso de recuperación, y que además está en su casa cumpliendo el reposo correspondiente para luego continuar ofreciéndole a sus fanáticos lo mejor de él.

“El flow es lo último que se pierde Juancho”, “Pero está con más cuadritos en el abdomen que cuando no está cojito”, “Dios te ayude a estar bien pronto”, “Siempre tan optimista, que te recuperes pronto”, “Siempre tienes flow”, “Pronto estarás bien, primero Dios”, “Siempre fuerte Juan”, “El flow sin moverte, a recuperar esa rodilla para darlo todo”, “Divino a ejercitar la rodilla con toda la onda de mi Malu”, fueron algunas de las expresiones que generó el post.

Con una sonrisa en su rostro, Juan Luis Londoño Arias nombre real del cantante preocupó a sus seguidores al subir una imagen donde se puede apreciar que estaba en un nosocomio, al tiempo que explicó que debía ser atendido por los especialistas ante un problema de salud que estaba atravesando. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

“‘Al mal tiempo buena cara’ Ya entro a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero con sus oraciones y buena energía seguro todo saldrá bien. Los amo y deséenme buena suerte”, fue el mensaje que envió.

