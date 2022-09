Penélope Cruz deslumbró en la alfombra roja del Festival de Venecia tras lucir un vestido de Chanel

La actriz Penélope Cruz este fin de semana deslumbró en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia, y es que en el momento de la llegada de grandes personalidades del mundo del entretenimiento siempre destacan por los vestuarios que llevan en una ocasión tan particular e importante como lo es esta ceremonia.

La española sin duda tras su entrada triunfal se robó las miradas tras el atuendo que decidió llevar puesto, y es que fue la ocasión ideal para lucir un diseño de la marca Chanel, de la cual ella es embajadora desde hace cuatro años.

La elección para esta destacada ceremonia resaltó su esbelta figura mientras que los colores negro y rosado no solo le quedan muy bien, y es que su tono de piel es perfecto para esta combinación, al tiempo que el vestido está cubierto de hojas.

Su cabello decidió llevarlo liso y suelto, mientras que su maquillaje fue bastante natural para no volverlo algo exagerado. Además, llevó un anillo, aretes y un collar que le dieron ese toque de elegancia que la hizo ser el centro de atención de la pasarela.

Su presencia fue una de las más esperadas durante esta nueva edición 79°, pues también los fotógrafos no perdieron la oportunidad en dejar plasmado un momento como este, tras contar con la presencia de actores de talla internacional que por diversos trabajos en la industria del cine han dejado su nombre en alto.

Para su particular llegada tomó la determinación de hacerlo en una góndola, al tiempo que también estuvo acompañada por varios compañeros de trabajo del más reciente proyecto en el que tuvo la oportunidad de poder participar para dejar plasmado su profesionalismo.

Cruz de 48 años también aprovechó sus redes sociales para enviar un importante mensaje a sus más de 6,2 millones de seguidores en la aplicación de la camarita, y es que antes de hacer su gran entrada triunfal escribió: “Venecia, here we go“, el mensaje estuvo acompañado por la imagen del largometraje L’inmensitá.

