Dani Alves sobre la fanaticada de Pumas UNAM: “Aquellos que en las malas no están contigo es porque nunca estuvieron” [Video]

Para muchos el arribo de Dani Alves a Pumas UNAM iba a representar una época de títulos y gloria especialmente teniendo en cuenta que llegaba el jugador más ganador en la historia del fútbol, pero contrario a todo ello no han podido ganar ni un compromiso con el brasileño.

Por ello Dani Alves acudió al podcast de su compañero en el equipo, Efraín Velarde, para analizar la situación de primera mano y aclara que entiende la molestia de la afición con los jugadores.

“Nosotros no conseguimos los resultados que nosotros aspiramos y ellos siguen ahí, por eso también vale la pena por ellos. No en todos lados tienes una afición que está ahí contigo, yo siempre digo, aquellos que en las malas no están contigo, es porque nunca estuvieron, porque es en las malas, en las peores y en las mejores, la afición es así“, comentó el exfutbolista del Sevilla y del FC Barcelona.

Seguida la entrevista Alves recordó que el malestar se puede transformar con exigencias por parte del aficionado pero de ninguna manera los jugadores están conformes.

Además acotó que en más de 20 años de carrera futbolística nunca había pasado por una racha adversa tan compleja como la que vive con Pumas UNAM.

“¿Pueden exigir? Exige, si no están contentos, muestra que no estás contento. ¿Qué creen, nosotros estamos contentos? Nunca he pasado tanto tiempo sin ganar un partido. ¿Cómo voy a estar contento con eso?“, añadió.

El equipo mexicano no ha podido conseguir su primera victoria en lo que va del Torneo Apertura de la Liga MX y hasta la fecha acumulan cuatro empates y cinco reveses.

