Eiza González vuelve a México para unirse a Gael García y Diego Luna en la serie “La Máquina”

Eiza González sumará un éxito más a su fructífera carrera y regresará a la tierra que le vio nacer. Ahora la actriz mexicana se unirá a los actores Gael García Bernal y Diego Luna en una nueva serie titulada ‘La Máquina’.

El popular dúo de histriones mexicanos producirá el importante proyecto para la naciente plataforma de streaming Star+, de Walt Disney, por lo que han apostado por Eiza para que asuma el rol de protagonista.

‘La Máquina’ narrará la historia de Esteban, un boxeador en decadencia, -interpretado por García Bernal-, cuyo mánager, Andy, -al que dará vida Diego Luna-, lo convencerá de ir por una última pelea en la que podría ganar el título de campeón. Para pactar el encuentro, los protagonistas tendrán que hacer cosas que no habían imaginado y moverse en el bajo mundo deportivo.

Eiza González interpretará el papel de Irasema, una ingeniosa periodista aspirante a la fuente deportiva y que concibe el boxeo desde una perspectiva inclinada al arte. El personaje será la ex esposa de Esteban.

Se sabe que la filmación se hará en México, aunque no han trascendido más detalles de la sede oficial.

Actualmente Eiza González es considerada una de las actrices con mayor proyección internacional y ha compartido créditos en importantes proyectos con otras leyendas de la talla de Dwayne Johnson, Meryl Streep y Rosamund Pike. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

