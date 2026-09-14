La edad exacta en la que oficialmente eres un “viejo” según estudio

Desde el punto de vista social, la vejez puede tener muchas edades, aproximadamente entre los 50 y 70 años. Sin embargo, muchos lo determinan por el estado físico y psicológico de una persona, es decir, cómo camina, cómo piensa o cómo actúa.

Y aunque la ciencia no suele establecer un número universal para determinar cuándo una persona está “vieja”, un estudio de la Universidad de Stanford dio con la edad exacta para oficializar la entrada a la vejez: 78 años. Mucho más tardío de lo que quizás imaginabas.

La clave de la investigación está en el hallazo de tres momentos de la vida en los que se producen cambios importantes en el organismo. Y precisamente, uno de ellos ocurre a los 78.

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¿Qué dice el estudio que determina la edad oficial de la vejez?

El trabajo, publicado en Nature Medicine en 2019, analizó muestras de plasma de 4,263 personas de entre 18 y 95 años. Los investigadores estudiaron alrededor de 2,925 proteínas y observaron que sus niveles no cambiaban de manera uniforme durante toda la vida.

El hallazgo permitió identificar tres puntos de inflexión: aproximadamente a los 34, 60 y 78 años.

El primer cambio importante apareció alrededor de los 34 años. Esto no significa que el cuerpo comience a “deteriorarse” de forma repentina al cumplir esa edad. Lo que detectaron los investigadores fueron modificaciones relevantes en el conjunto de proteínas presentes en la sangre.

La segunda transición se produjo cerca de los 60 años, mientras que la tercera apareció alrededor de los 78. En este último periodo, los cambios en las proteínas reflejaban procesos biológicos asociados con etapas más avanzadas del envejecimiento.

La investigación estudió el envejecimiento biológico mediante proteínas sanguíneas, no estableció una clasificación social o médica universal.

Envejecer no es igual para todos

El estudio también cuestionó la idea de que el envejecimiento sea un proceso perfectamente gradual. Sus resultados sugieren que existen periodos en los que determinados cambios moleculares se concentran y modifican de manera más marcada.

Además, los investigadores observaron diferencias entre hombres y mujeres en las proteínas relacionadas con la edad: aproximadamente dos tercios de las proteínas que mostraban cambios asociados al envejecimiento fueron más predictivas para un sexo que para el otro.

La investigación tampoco significa que todas las personas experimenten a los 34, 60 o 78 años exactamente los mismos cambios físicos. La genética, las enfermedades, el estilo de vida y otros factores pueden influir en la velocidad y características del envejecimiento.

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