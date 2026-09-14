Quiénes recibirán un pago del Seguro Social este miércoles 16 de septiembre

Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán esta semana una nueva ronda de pagos correspondiente a septiembre de 2026. El próximo depósito está programado para el miércoles 16 de septiembre, aunque no todos los beneficiarios cobrarán ese día.

Quiénes recibirán el pago el 16 de septiembre

De acuerdo con el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA), el pago del miércoles 16 de septiembre corresponde a beneficiarios cuya fecha de nacimiento se encuentra entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Esta será la segunda ronda de pagos regulares del Seguro Social distribuida durante septiembre según la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

El sistema funciona de la siguiente manera:

–Personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes: reciben el pago el segundo miércoles del mes. En septiembre de 2026 fue el día 9.

–Personas nacidas entre el 11 y el 20 de cualquier mes: reciben el pago el tercer miércoles, que este mes corresponde al 16 de septiembre.

–Personas nacidas entre el 21 y el 31 de cualquier mes: cobrarán el cuarto miércoles, el 23 de septiembre.

Los pagos incluyen beneficios del Seguro Social como los correspondientes a jubilación y otros programas sujetos a este calendario.

No todos los beneficiarios cobran según su cumpleaños

Hay excepciones importantes.

Las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 no siguen el calendario basado en su fecha de nacimiento.

En general, reciben su pago el tercer día de cada mes, salvo cuando la fecha coincide con un fin de semana o día feriado.

Asimismo, quienes reciben al mismo tiempo beneficios del Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) siguen otro calendario.

Normalmente reciben el SSI el primer día del mes y su pago del Seguro Social el día 3.

Por lo tanto, estas personas no deben esperar un segundo pago del Seguro Social el 16 de septiembre únicamente porque hayan nacido entre los días 11 y 20.

El SSI tiene su propio calendario

Los pagos del SSI no forman parte de la distribución del 16 de septiembre.

Este programa, dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen determinados requisitos, suele realizar sus depósitos el primer día hábil del mes.

El pago del SSI correspondiente a septiembre ya fue enviado el martes 1 de septiembre.

Según el calendario de la SSA, los próximos depósitos de SSI serán el jueves 1 de octubre, correspondiente a octubre; el viernes 30 de octubre, correspondiente a noviembre; el martes 1 de diciembre, por diciembre; y el jueves 31 de diciembre, correspondiente al pago de enero de 2027.

Qué pago queda pendiente en septiembre

Después de la distribución del miércoles 16, todavía quedará una ronda de pagos del Seguro Social durante septiembre.

El miércoles 23 de septiembre recibirán sus beneficios las personas nacidas entre los días 21 y 31, siempre que pertenezcan al grupo que sigue el calendario regular basado en fechas de nacimiento.

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