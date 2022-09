Denny’s anuncia menú económico que incluye 10 platillos con precios desde solo $5.99 dólares

Por el aumento de la inflación y los presupuestos cada vez más ajustados, los estadounidenses siguen buscando alivio e intentan estirar al máximo los dólares que con tanto esfuerzo se ganan, especialmente cuando se trata de comer.

Con esto en mente, Denny’s anunció un nuevo menú económico que incluye 10 opciones de platillos para cualquier hora del día o la noche, con precios que van de $5.99 dólares a $10.59 dólares.

“El momento de lo económico es ahora, ya que cada vez más estadounidenses por todo el país experimentan situaciones difíciles y buscan hacer rendir su dinero hasta el último centavo“, dijo John Dillon, presidente de Denny’s. “Con el lanzamiento de Descuentos en el “Diner Todo el Día”, nos complace apostarlo todo en esta siguiente fase en la que les ofrecemos economía a nuestros visitantes todos los días”.

Estos son los 10 platillos del menú Descuentos en el “Diner Todo el Día”:

– Everyday Value Slam: con un precio de $5.99, el Everyday Value Slam viene con huevos y dos tiras de tocino o salchichas, y el cliente puede elegir entre dos pancakes de buttermilk, una rebanada de tostada francesa o un biscuit con salsa.

– Desayuno Scrambled Eggs & Cheddar: desde $6.99, este platillo viene con huevos revueltos con queso cheddar más tiras de tocino, salchichas y pancakes de buttermilk.

– Omelette Two Moons Over My Hammy: desde $7.59, viene con una tortilla de dos huevos con jamón y queso suizo y americano. Se sirve con papas hash brown y una selección de pan.

– Sándwich Fried Cheese Melt: desde $6.99, el Sándwich Fried Cheese Melt viene con cinco palitos de mozzarella fritos y queso americano derretido entre dos rodajas de pan artesanal. Se sirve con papas fritas onduladas y salsa de tomate.

– Sándwich Half Super Bird: desde $6.99, viene con fiambre de pavo en rodajas con queso suizo, tocino y tomate en pan de masa madre tostado. Se sirve con papas fritas onduladas o una taza de sopa.

– Sándwich BLT: desde $7.99, se sirve con tocino, lechuga, tomate y mayonesa en pan artesanal tostado y con papas fritas onduladas.

– Sándwich Crispy Chicken Bacon Ranch: desde $8.99, este sándwich viene con pechuga de pollo frita con queso cheddar blanco, tocino, lechuga, tomate y aderezo ranch en pan artesanal tostado. Se sirve con papas fritas onduladas.

– Hamburguesa con Queso: desde $7.59, con carne 100% de res (4 oz) cubierta con queso americano, lechuga, tomate, cebolla morada y pepinillos en un pan brioche partido por encima. Se sirve con papas fritas onduladas.

– Cena de una porción de Plate Lickin’ Chicken Fried Chicken: desde $8.99, es una pechuga grande de pollo sin hueso empanizada y dorada cubierta con salsa country gravy. Se sirve con dos acompañantes y pan.

– Cena de una porción de bistec Country-Fried: desde $8.99, se sirve un bistec grande de carne de res molido cubierto con salsa country gravy.

Y para celebrar el menú Descuentos en el “Diner Todo el Día”, la marca lanza los sorteos Deal-ious Days de Denny’s, que ofrecen a los consumidores la oportunidad de ganar 10 premios muy apetecidos, como un viaje para dos en Carnival Cruise Line o un sistema de teatro en casa, por tan solo $5.99 cada uno.

El sorteo comienza el miércoles 7 de septiembre de 2022 y el primer premio se publicará el miércoles 14 de septiembre de 2022. A partir de entonces, se anunciará un nuevo artículo cada miércoles hasta el 16 de noviembre de 2022. Para participar, los consumidores deben ingresar aquí.

