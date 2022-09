Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, tiene muchas ganas de regresar a las pasarelas a hacer lo que ama

Evelyn Beltrán sacó del baúl de los recuerdos un video desde una pasarela, desfilando un elegante vestido en medio del show de luces que se mantenia activo mientras caminaba y aseguró que le gustaría volver al mundo del modelaje.

La novia de Toni Costa aseguró que no ha podido olvidar esa experiencia que vivió y agradeció a quienes hicieron posible que brillara esa noche.

“Como olvidar esta experiencia tan única y a toda la gente que me apoyo! @mkbmayte @marioparottodesigner @tonymakeupofficial @rosalbasboutique @greglara1977 @javirdz1976 y muchísima más gente que se encargó de ayudarme a brillar esa noche. Más de 10 años en el mundo del modelaje, me dan muchas ganas de regresar hacer lo que amo”, expresó la mexicana en su cuenta de Instagram, en el video que tiene más de 2,000 me gustas.

La pareja del bailarín y coreógrafo español recibió un mensaje por parte de una de las personas que ella mencionó al publicar el video. @marioparottodesigne, le dijo: “aún recuerdo como llegaste, con una maleta llena pero llena de sueños, y poco pudimos darle forma a cada uno de ellos, unos eran pan comido, otros necesitaban esfuerzos, otros muchos sacrificios y los demás eran cuestión de tiempo, hoy por hoy estoy muy satisfecho de ser parte de ese equipo que tú decidiste formar para lograr todo y más”.

Evelyn Beltrán y Toni Costa están por celebrar su primer aniversario como novios. Ya la celebración empezó y en diversas redes sociales se ha reseñado. Debido a esto una persona manifestó que ambos deberían mantener más privada su relación y no presumirla tanto en las redes sociales. “Ellos deben de retirarse de las cámaras para establecer una relación real. Todo lo que dicen, hace creer que todo está bien y sabemos que en las cámaras todo es de fantasía. Cuiden su relación y no publiquen el porqué de su relación”, les dijeron en Instagram.

