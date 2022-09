Geraldine Bazán retoma viejo romance pero asegura que no se trata de Gabriel Soto, a él no lo quiere ni envuelto para regalo

Geraldine Bazán estuvo como invitada en La Saga de Adela Micha. La famosa actriz y villana de telenovelas habló sobre su vida privada asegurando que de momento está feliz y retomando un amor del pasado, sin embargo aclaró que esto no tiene nada que ver con Gabriel Soto, su ex esposo y padre de sus hijas.

Sobre el mexicano y actual prometido de Irina Baeva dijo: “Ni envuelto para regalo”, detallando que nunca volvería con él. En cuanto a su romance actual afirma que todo va lento porque están viendo si funciona o no, ya que ella, debido a su experiencia y maternidad, ya sabe qué es lo que quiere y no del hombre que llegue a ser su pareja.

Cabe mencionar que Soto tampoco ha mostrado intenciones de retomar su relación con su ex pareja, ya que su romance con la actriz rusa “va viento en popa”. Pero también es importante decir que en la actualidad tanto la parejita parece no estar tan compenetrada como el pasado.

La cancelación del matrimonio entre Gabriel e Irina los hace ver más fríos que “calientes”, ya que ni en las redes sociales aparecen juntos. ¿Habrá problemas en el paraíso? View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

