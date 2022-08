Mamá de Geraldine Bazán responde a la suspensión de la boda de Gabriel Soto

Rosalba Ortíz, madre de Geraldine Bazán vuelve a enfrentar comentarios negativos en su contra luego que diera su opinión de manera indirecta por la suspensión del matrimonio entre Irina Baeva y Gabriel Soto, pues a principios de año estuvieron hablando de los preparativos pero por el momento no podrá ser posible, debido a que ahora se desconoce una fecha probable.

“Ese no es mi tema si se casa con ella, con otra, si no se casa, es su vida, él sabe. No es lo mismo llegar a un departamento, a una casa, que a un hogar”, detalló durante una entrevista que le realizaron en el programa de televisión ‘Venga La Alegría’.

Sin embargo, doña Ortíz desde que la relación entre Soto y Bazán llegó a su fin, ha demostrado el descontento que siente hacia el actor mexicano. Además, no quiso emitir su posición en contra de Baeva para que no llegara a ser mal interpretada, aunque dijo:

“No me interesa, no es mi tema, no es una buena persona para mí, así que lo dé a señalar o no, es cosa que no es mi tema”. Además, hubo una pregunta bastante particular sobre lo que sería el trato de la actual pareja de la telenovela ‘Los Caminos del Amor’ hacia sus nietas: “No lo sé, eso lo sabe la mamá y el papá, y el papá tiene que estar pendiente de eso”.

Rosalba manifestó que siempre que esté a su alcance ella va a brindarle apoyo al padre de sus nietas, debido a que le gustaría que en cuanto a temas de salud pueda permanecer sano para compartir lo más que pueda con las dos, todo esto sin importar las diferencias que tuvo con su hija.

“Yo quiero que mis nietas tengan padre para toda la vida (por eso) se me sale (lo conmovida). Imagínate que luego te agarra la muerte tan de repente que no dejas las cosas claras, no dejas tus documentos listos, si le pasara algo que me preocuparía, y si necesita algo de mí yo estaré ahí”, agregó durante la entrevista. View this post on Instagram A post shared by gabrielsoto (@gabrielsoto)

La madre de la actriz mexicana no quiso finalizar sus palabras sin enviarle unas sentidas palabras a Gabriel: “Él tiene mi teléfono y yo su teléfono, yo creo que ni me ha borrado ni bloqueado porque alguna vez o me va a necesitar o lo voy a necesitar”.

