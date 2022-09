Gerard Piqué aún no le devuelve a Shakira sus premios Grammy, según Jordi Martin para El Gordo y la Flaca

Jordi Martin es el paparazzi que cubre todo el escándalo de Shakira y Piqué para El Gordo y la Flaca. Es quien además ha expuesto cada paso de Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Recientemente, el español le contó al programa de Univision que en Kosmos, la empresa del catalán, tienen en exhibición los premios Grammy de Shakira.

En el programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan éste dijo: “En la oficina de Piqué, en Kosmos, aún están expuestos los premios Grammy de Shakira, que él no se los ha devuelto“.

Este particular detalle es importante porque ambos están en un proceso de separación, y es que aún cuando no se casaron, tienen dos hijos en común y así otros posibles negocios y propiedades. El paparazzi explicó que aunque los Grammy estén en la empresa de Piqué, a él por lo menos aún no le confirman si Shakira se los ha pedido de regreso, aún.

Por otra parte, Martin adelantó que es muy posible que Shakira logre su cometido de mudarse a Miami, en donde quiere residir tras dejar a Piqué. Sin embargo, la colombiana no se mudará sólo con sus hijos, ya que parece que el padre de éstos está dispuesto a marcharse y él también mudarse a la Florida.

El cronista además explicó: “Según fuentes internas del club, Piqué le comunicó a la directiva su deseo de salir, y me dicen que es casi un hecho que jugará en el Inter de Miami, y que incluso ya tiene un acuerdo verbal, algo que ayudaría a Shakira en su deseo de vivir en el Sur de Florida. Sin embargo, él y la colombiana aún no han llegado a un acuerdo”.

El triunfo de Clara en comparación a Shakira

Desde que la relación de Clara Chía Martí y Gerard Piqué se hizo pública, son muchos los que hablan de lo bien que ésta se lleva con los amigos del famoso jugador de fútbol. Este aspecto parece que inclinó mucho la balanza a favor de Clara ante los ojos del mismo Piqué, ya que siempre se dijo que Shakira nunca hizo mucho por compartir con éstos.

Cabe recordar que cuando Lionel Messi aún jugaba para el FC Barcelona, la esposa del argentino, decían, no se llevaba con Shakira, ya que ésta siempre quiso mantenerse alejada del resto de esposas o novias de los jugadores del equipo culé.

