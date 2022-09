Lili Estefan se contonea como toda una modelo en una minifalda blanca

A Lili Estefan el público la adora. La conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ recibió muchos mensajes con elogios tras publicar en su cuenta de Instagram un video en el que aparece como todo una modelo, contoneando las caderas y presumiendo sus largas piernas en una minifalda blanca.

La conductora de televisión acompañó la minifalda con una camisa de color verde aceituna con mangas largas, la cual iba por dentro de la falda para darle más protagonismo a la parte inferior del atuendo. Todo esto lo lució junto a unos tacones del mismo tono que su camisa y unos lentes de sol, los cuales se quitó con mucha elegancia y actitud para mostrar sus ojos y su amplia sonrisa ante la cámara.

“hola, muy bonito tu outfit, que tengas un lindo día”, “Lili: hablemos de esos zapatos espectaculares por favor. Gracias”, “Hermosa guapísima como siempre espectacular” y “así es Lili ,súper guapa y elegante siempre” son algunos de los mensajes que le dejaron.

Junto a este video Lili Estefan escribió un gran mensaje para sus más de 3,6 millones de seguidores de Instagram: “A lo mejor no tienes la vida que soñaste, pero posiblemente tienes la vida que muchos sueñan!!! Se AGRADECIDO!!! Y sonríe que esta vida se va volando. Feliz Jueves mi gente bellaaaaaaaa”, expresó la presentadora de televisión.

Recientemente en ‘El Gordo y La Flaca’ Lili Estefan y Raúl de Molina tuvieron un encontronazo debido a un comentario del conductor que generó la reacción de Estefan. Raúl de Molina expresó estás palabras sobre una situación con su esposa: “Mily a veces me asusta cuando sale del baño y viene a verme y yo ‘!ay! qué pasó’, ‘no, es que no me he hecho el pelo’”.

A lo que Lili Estefan no dudó en responder: “¿Y tú qué?, ¿tú te has visto la figura?, ¿tú te has visto sin ropa? Yo voy a defender a Mily”.

