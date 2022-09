Lili Estefan le pregunta a Raúl de Molina si se ha visto sin ropa, al defender a la esposa del conductor

Raúl de Molina y Lili Estefan tuvieron un encontronazo en ‘El Gordo y La Flaca’. La presentadora defendió ante las cámaras a Mily de Molina, la esposa de ‘Rauli’, mientras conversaban en el show de Univision.

Todo comenzó con Raúl de Molina y Lili Estefan hablando de situaciones de la vida cotidiana en pareja: “Es que los maridos quieren que una este 20 años, todo lo que hay que hacer, aparte hay que quedarse con los tacones puestos para ir a la cocina”, le dijo Estefan a su compañero

“No Lili, es que yo no estoy pidiendo eso. Mily a veces me asusta cuando sale del baño y viene a verme y yo ‘!ay! qué pasó’, ‘no, es que no me he hecho el pelo’”, expresó el conductor de televisión de origen cubano.

“¿Y tú qué?, ¿tú te has visto la figura?, ¿tú te has visto sin ropa? Yo voy a defender a Mily”, sentenció Estefan con voz fuerte, mientras Carlitos ‘El productor’ se interponía entre ambos presentadores, a modo de separarlos en plena discusión.

“Yo solamente digo lo mismo que le digo a mi esposa toda la vida; yo luzco ahora mejor que cuando me casé contigo porque estoy más flaco que en aquella época”, concluyó Raúl de Molina en esta conversación, con aplausos de los presentes.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar, tal como lo hizo Lili Estefan. “La ley de gravedad, ya todo abajo Raúl”, “Así mismo! No se ven ellos y siempre critican!”, “No tienen ningún tipo de consideración”, “mujeres al poder”, “eso no significa nadita. Para exigir hay que dar lo mismo o más” y “Así sea chiste. No me gustan los comentarios del sr. Raúl respecto a su esposa” le dijeron en los comentarios del video publicado por ‘El Gordo y La Flaca’ en Instagram, donde tienen más de 4,8 millones de seguidores.

