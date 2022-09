Swiatek vs. Jabeur: una de las dos alzará el trofeo en la final del US Open

El último Grand Slam de la temporada tendrá una nueva campeona este sábado. El título lo disputarán la polaca Iga Swiatek, número uno en la clasificación, y la tunecina Ons Jabeur en la pista central del Centro Nacional Billie Jean King.

Hasta hace unos días pocos se aventuraban a vaticinar una final entre una europea y una africana. Prácticamente la primera mitad del torneo estuvo dominado por el efecto Serena Williams. Los reflectores se volcaron a la leyenda y lo que sería su última participación en el US Open.

Pero lo cierto es que de manera efectiva tanto Swiatek como Jabeur hicieron lo suyo en esta pista rápida para llegar hasta donde están hoy.

Para la polaca de 21 años será la oportunidad de acumular otro palmarés que la consolide como líder en el ranking de la WTA pues ya este año logró llevarse el trofeo en la arcilla durante el Roland Garros.

Swiatek ha anticipado que será un duelo “difícil” porque su rival tiene gran “destreza técnica”. Además, tendrá que cuidar su primer servicio porque según indican los números ha ganado con un saque del 68% en comparación con el promedio de 72% que había tenido a lo largo de la temporada. Sin embargo tiene a su favor el hecho de no haber cometido tantos errores no forzados durante este Abierto.

Iga Swiatek está decidida a llevarse el trofeo./Dino García

Mentalmente también dice estar concentrada. Cree que ha evolucionado. “Antes sentía que no podía controlar mis emociones y que me daba pánico cuando estaba perdiendo. Pero he crecido y he aprendido mucho”. Precisamente eso quedó demostrado cuando a pesar de perder el primer parcial en la semifinal ante Aryna Sabalenka logró darle la vuelta al partido.

En cambio para Jabeur, de 28 años, ganar el trofeo significa además escribir un capítulo en la historia del tenis de Túnez y África. Pero en cuanto a su carrera puede sacarse la espina y por fin ganar un Grand Slam tras la derrota que sufriera en la hierba de Wimbledon en julio pasado ante Elena Ribakyna en tres sets.

“Me siento muy optimista. Siento que puedo alcanzar lo que quiera en la cancha. Estoy sorprendida de mi misma. Tengo mi propio estilo de juego”, dijo Jabeur quien cortó las alas a la francesa Caroline García en la semifinal.

Jabeur admitió que “será un partido duro pero yo sé lo que tengo que hacer. El trofeo es mi objetivo”.

Ambas se han enfrentado cuatro veces y cada una ha salido victoriosa en dos ocasiones. El sábado será el momento del desempate. La tenista polaca se destaca por su rapidez pero la tunecina es experta en anticiparse a sus oponentes.