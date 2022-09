Ex estilista de Yailin, la esposa de Anuel, estalla y la acusa de mala paga

La ex estilista de Yailin ‘la más viral’ estalló en las redes sociales y acusó a la esposa de Anuel de deberle dinero. La mujer llamada Leidys Ortiz es asesora de imagen y fotógrafa y expusó a través de una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram toda la situación que está viviendo junto a la cantante dominicana.

La joven explicó mediante el en vivo que intentó cobrar su dinero de buena manera, pero que nunca lo recibió y que trató de comunicarse con muchas personas para poder tener el pago de un vestido y dos outfits que le hizo a Yailin para su último video musical.

“Semanas jalando para que me pagaran el vestido… Con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran. No estoy cobrando $20,000 dólares, no estoy cobrando $1,000,000 estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que yo le hice a Yailin para su último video, mas nada. Y los cobre muy decente, los cobre muy buena persona por mucho tiempo”, dijo Leidys Ortíz.



La asesora de imagen y fotógrafa también explicó que ella se ofreció a cuidar a Kiiro, el costoso perro que Anuel le regaló a Yailin en su cumpleaños y señaló a la gente de decir que estaba cobrando por cuidar al can.

“Estoy cansada de la gente comentando en mis fotos diciendo cosas, para hacerme quedar mal a mi. Que supuestamente yo cobraba por kiro 200 dolares al día, saben la falta de respeto que sería cobrar por un perro que yo amaba. Lo cuidé, lo enseñé, lo crié con mucho amor para ella, que supuestamente yo cobraba después de que yo me ofrecí a cuidarlo”, expresó con molestía Leidys Ortiz mientras muchos mensajes llegaban a su trasmisión en vivo.

