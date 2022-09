En ‘Chisme No Like’ dicen que Anuel dejó a Yailin y que ya tiene un nuevo amor, pero el público dice que es falso

Aseguran que Anuel ya dejó a Yailin, con quien se casó hace algunos meses. En ‘Chisme No Like’ dicen que el cantante boricua ya tiene un nuevo amor y se habría olvidado de ‘La más viral’, la cantante y bailarina dominicana que lo enloqueció y con la que presumió mucho su romance en las redes sociales.

“Ya terminó y se fue con otra hondureña que la conoció en México. Si, duraron tres meses casados. Todavía no destapan que están juntos. Ella grabó un video donde dice que se encontraron, se gustaron y que y que y que”, aseguró Elisa Beristain, conductora de ‘Chisme No Like’ durante un programa. Este momento en particular ella lo publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, en los comentarios que se pueden ver en la publicación de Instagram muchas personas aseguran que esta información es falsa. Estos son algunos de esos mensajes: “Averígüese bien el chisme porque esa no existe”, “Es fake, chisme no like me extraña que no investigaron esta nota”, “Y eso q ellos investigan todo”, “En las páginas de chismes de RD le desmontaron el teatro a la fantasma” y “Mentiras investiguen.. eso es lo q ustedes quieren”, les dijeron a los conductores del programa.

Hace algunas semanas Yailin había desaparecido de Instagram. Su cuenta aparece como no encontrada al intentar ingresar. Asimismo, días después, ella regresó presumiendo todas las curvas de su cuerpo mientras se daba un baño en una piscina.

‘La más viral’ también mostró su nuevo retoque estético, pues se hizo un tratamiento para que sus labios se vean más brillantes y voluminosos. “Después de 2 años volví donde #chuchymagic a hacerme mi retoque de micropigmentación de labios”, señaló la cantante en un video en sus historias de Instagram.

