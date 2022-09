Ricky Martin enfrenta una nueva demanda, ahora por supuesta agresión sexual

El cantante Ricky Martin vuelve a verse envuelto en otra polémica porque nuevamente recibió una demanda. En julio había sido acusado de presunta “violencia doméstica”, y dos meses después recibe otra completamente distinta, pues se le acusa de una supuesta “agresión sexual”.

El hecho se registró el pasado viernes, no obstante, fue el sábado cuando una autoridad perteneciente a la Policía de Puerto Rico identificado como Damarisse Martínez, aseguró que sí era cierto lo que había comenzado como rumores, explicaron a EFE.

Por medidas de seguridad el nombre del individuo que puso la demanda no fue revelado, así como tampoco se debe hacer con todos los pormenores expuestos, debido a que forman parte de la confidencialidad del nuevo proceso legal que deben atravesar.

“Confirmamos la existencia de una querella por agresión sexual contra el señor Enrique Martin, que fue radicada ayer en un cuartel en Río Piedras. Sin embargo, como parte del protocolo en el manejo de casos relacionados a relaciones sexuales o violencia de género, la policía se limita a confirmar la existencia de la querella y no provee datos de la persona querellante y los detalles que se alegan”, señaló Martínez.

Pese a que la identidad de la persona no debería conocerse, un medio local conocido como ‘Primera hora’ detalló que el nombre del denunciante sería Dennis Yadiel Sánchez, considerando que en esta oportunidad todo pasa a ser una “investigación sensible” y lo que intentan es cuidar al involucrado que realizó la acusación.

Recordemos que fue el pasado 21 de julio cuando el intérprete de ‘La Copa de la Vida’ tuvo que decir presente en una audiencia luego de haber sido denunciado por presunta violencia doméstica. Sin embargo, para ese entonces el caso tuvo que ser archivado, debido a que no contaban con las pruebas suficientes para poder proceder con el siguiente paso. View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

“Ricky Martin y su equipo legal insistieron en que no había veracidad en las alegaciones hechas contra él, confianza que quedó confirmada con el resultado de la audiencia“, fue parte del comunicado que emitió el cantante en aquel entonces.

Te puede interesar:

· Ricky Martin felicitó a su esposo por su cumpleaños con una ardiente foto a la orilla del mar

· Ricky Martin ya tendría fecha de presentación para su audiencia tras demanda por presunta violencia doméstica

· Sobrino de Ricky Martin habría sido quien lo denunció por presunta violencia doméstica