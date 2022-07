Ricky Martin: “Fui víctima de la mentira”

Luego de que hace unos minutos se diera a conocer mediante un comunicado que la orden de restricción en contra de Ricky Martin fue retirada por su propio denunciante, el cantante ofrece públicamente sus primeras declaraciones al respecto.

A través de un breve video compartido en Instagram, el boricua aseguró que lamenta profundamente que su vida personal y profesional se viera manchada por este hecho; asimismo, no ocultó su tristeza porque tanto él como sus seres queridos resultaron afectados psicológicamente.

“He estado trabajando en los escenarios durante casi cuatro décadas, a la vista del público y nunca, nunca he tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de una mentira. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres y a toda mi familia”, dijo Ricky con un semblante serio.

Para finalizar, el intérprete de “Livin La Vida Loca” señaló que no había ofrecido declaraciones antes porque así lo requerían tanto sus abogados como las autoridades de Puerto Rico que se hicieron cargo del caso y expresó sus deseos porque su sobrino, quien sufre problemas psicológicos desde hace tiempo, encuentre la ayuda que necesita.

