Diego Costa regresa a la Premier League con el Wolverhampton: “Es la mejor liga del mundo”

Ya es oficial. Luego recibir su permiso de trabajo, el delantero hispanobrasileño Diego Costa vestirá la camiseta del Wolverhampton & Wanderers para lo que resta de la temporada 2022/2023. De esta forma, regresa a la Premier League, donde jugó para el Chelsea FC por tres años.

A dos semanas de haber finalizado el mercado de pases, Costa refuerza a los Wolves como agente libre. El técnico Bruno Lage pidió su fichaje como recambio de Sasa Kalajdzic, reciente incorporación que sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla; así como de Raúl Jiménez, quien también presenta problemas físicos.

En declaraciones ofrecidas a los medios oficiales del Wolverhampton, el hispanobrasileño indicó que el influyó en su decisión, “sobre todo sabiendo que me podré adaptar fácil no solo desde el punto de vista técnico y de la calidad de la plantilla, sino también porque muchos de los jugadores son portugueses”.

“Cuando él (Bruno Lage) me habló de regresar a la Premier League, ya que este es un campeonato con el que me relacioné bastante, siempre me gustó y lo seguí. Por mucho que disfrutara jugando en Madrid, me sentía desanimado, pero eso me motivaba. Encendió ese fuego dentro de mí”, agregó el goleador, de 33 años de edad.

He’s back. And part of the pack.



🐺✍️— Wolves (@Wolves) September 12, 2022

Diego Costa y su trayectoria

Diego Costa no disputa un partido oficial desde diciembre de 2021, cuando pertenecía al Atlético Mineiro. En vista de su falta de actividad, la Asociación Inglesa de Fútbol rechazó su permiso de trabajo; sin embargo, los Wolves apelaron para revertir esta situación.

Mientras estuvo en el Chelsea, ‘El Lagarto’ conquistó dos títulos de Premier League. Asimismo, jugó para el Sporting Braga (2005-2006), FC Penafiel (2006-2007); Celta de Vigo (2007/2008), Albacete Balompié (2008-2009), Real Valladolid (2009-2010), Rayo Vallecano (2011-2012) y Atlético de Madrid (2007-2009, 2010-2014 y 2017-2020), donde ganó dos Ligas en sus dos últimas etapas. #DiegoIsAWolf 😆 pic.twitter.com/a8W3E7Qs8A— Wolves (@Wolves) September 12, 2022

“Siempre he pensado que la Premier League es la mejor liga del mundo. Tuve el placer de jugar en ella, volver otra vez. En mi opinión, por experiencia, la liga tiene el ambiente, la forma de jugar, los estadios llenos de aficionados, las canchas en perfecto estado, el respeto que los jugadores tienen por el uno al otro”, destacó.

Por su parte, el presidente de los Wolves, Jeff Shi, expresó: “Estamos absolutamente encantados de dar la bienvenida a Diego Costa a los Wolves y de regreso a la Premier League. Diego, un ganador en serie con una gran experiencia al más alto nivel, traerá algo único a nuestro vestuario y al campo. Esperamos su impacto en Molineux y Compton esta temporada”. 🐺💬 pic.twitter.com/qrTcC68K8E— Wolves (@Wolves) September 12, 2022

También puedes leer: La Premier League suspende la jornada del fin de semana por la muerte de la reina Isabel II